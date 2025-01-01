替代项 - Eduflow

edX
edx.org
EDX是一款在线学习应用，提供来自140个知名机构的2000门免费课程，帮助用户获取新技能并获得完成证书。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
Degreed
degreed.com
Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。
Docebo
docebo.com
Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一个电子学习平台，提供多种课程以增强员工培训，支持与学习管理系统的集成，便于管理和跟踪学习进度。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款支持Holacracy管理实践的软件，帮助组织定义角色、职责及治理流程，促进透明度与协作。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一个员工学习与参与平台，通过互动学习模块和EQ软技能课程，帮助企业提高员工入职、技能提升和留任。
Go1
go1.com
Go1是一个全球内容聚合平台，提供广泛的职业发展课程，支持企业培训和个人学习，通过与多种学习管理系统集成，方便用户访问。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。
NovoEd
novoed.com
NovoEd是一个在线学习平台，促进协作学习，支持课程和培训管理，适合企业和教育机构。提供多种内容格式和分析功能。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一款学习管理系统，支持企业员工培训和发展，提供定制学习体验和多媒体内容，促进协作学习和个性化建议。
CLASSUM
classum.com
Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。
5Mins AI
5mins.ai
5分钟AI是一个基于AI的微学习平台，提供个性化的技能培训，帮助员工快速提升硬技能、软技能和生活技能。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring是一款基于人工智能的工作赋能平台，旨在提高效率、简化任务并支持决策，通过实时数据和协作功能帮助用户优化工作流。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一款在线学习平台，提供互动和个性化的学习体验，支持课程创建和管理，适合团队培训和学习.
Howspace
howspace.com
Howspace是一个协作学习与开发软件，帮助企业和组织促进学习、协作和决策，以实现变革和推动影响。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly是一个学习与发展平台，提供超过200个学习内容提供者的资源，帮助员工根据个人需求和角色选择学习内容。
Mentessa
mentessa.com
Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工通过技能进行学习和合作，促进团队凝聚力并提升员工的职业发展和幸福感。
OneRange
onerange.co
OneRange是一款专业发展软件，帮助用户轻松探索和管理技能提升，提供定制化资源和全面分析，优化学习投资。
CircleHD
circlehd.com
CircleHD是一个企业视频学习平台，旨在提高员工参与度、改善潜在客户生成和增强行动呼吁。