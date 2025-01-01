替代项 - EdPrime

Skool
skool.com
Skool是一个在线课程和社区管理平台，结合课程创建、互动学习和活动调度，简化用户体验。
Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一款综合教育平台，提供出勤、费用管理等工具，旨在简化学校管理、提高教学效果。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一款互动学习应用，支持个人和团体测验，适用于学校、家庭和办公室的学习。
Workday
workday.com
Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。
Unstop
unstop.com
Unstop（前身为Dare2Compete）为学生和专业人士提供参与各类智力竞赛的机会，帮助展示才华并获得就业与认可。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool 是一款学生信息管理系统，帮助教师跟踪学生出勤、成绩和作业，促进家庭与学校的沟通，支持云技术。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 是一个学习平台，允许用户创建和共享测验游戏（Kahoots），支持多种语言和学习模式，适用于教育和团队活动。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款交互式演示软件，帮助用户通过民意调查和测验等功能与观众实时互动，以提升会议和教学的参与度。
Toddle
toddleapp.com
Toddle是一个帮助教师工作的应用，利用人工智能提供工具，支持前沿和未来导向的教育。
Seesaw
seesaw.me
Seesaw是一个学习平台，通过数字投资组合和互动课程增强学生参与，并促进教师与学生和家庭之间的沟通。
Gradescope
gradescope.com
Gradescope是一个在线评分平台，利用AI技术简化纸质作业的评分过程，提高评分效率，提供个性化反馈和学术诚信支持。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一款互动演示软件，提供实时民意调查、测验和问答环节，旨在提升观众参与度，适用于教育和会议等场合。
Socrative Student
socrative.com
苏格拉底学生应用程序允许学生通过测验、投票和游戏等形式分享理解，没有账号需求，便于课堂参与和反馈。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一个互动学习平台，通过智能手机和电脑增强课堂学习，支持多种教学模式，促进学生参与和反馈。
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard是一个教育管理平台，帮助学校简化运营，管理学生记录、出勤及绩效，并促进家校沟通。
Dugga
dugga.com
Dugga是一个AI驱动的评估平台，支持各种类型的考试和作业，提供安全、灵活的评估管理解决方案。
Frontline Education
frontlineeducation.com
前线教育是一款学校管理软件，用于招聘、聘用、缺勤管理、专业发展等，旨在提高教育机构的行政效率。
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz是一个在线测验生成器，允许用户快速创建自定义测验，支持多种题型，并提供详细报告和实时测验功能。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老师是一款互动评估工具，允许教师通过测验和投票实时评估学生理解，促进个性化学习。
Capsim
capsim.com
Capsim是一款通过邮箱模拟平台评估员工软技能和培训效果的应用，帮助企业识别技能差距和提高学习转化率。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款澳大利亚的学校管理系统，由教育工作者为教育工作者开发，提供全面的教育软件解决方案。
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker是一个在线测验制作平台，支持多种问题类型，提供自动评分和报告功能，适用于教育和商业评估。
Testmoz
testmoz.com
Testmoz是一个在线工具，允许用户轻松创建、管理和分析测试，适用于教育和专业培训领域。
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz是一个将PDF文档转换为测验的应用，适合教育工作者、培训师和内容创造者，提升学习的互动性。
Vevox
vevox.com
Vevox是一个实时投票和匿名问答平台，旨在增强员工参与度，支持混合会议和课程，允许参与者自由表达意见。
Skolaro
skolaro.com
Skolaro是一款全面的学校管理系统，简化学校行政任务，提供学生信息管理、出勤跟踪、费用管理等功能，促进家长与教师沟通。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
无处不在的民意调查是一款实时调查工具，允许用户创建互动民意调查，支持多种格式，适用于教育和会议。
Newsela
newsela.com
Newsela是一个教育平台，为K-12学生提供多级别的文章和资源，支持语言学习和课程整合。
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。