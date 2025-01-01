替代项 - Drata

Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一款安全合规自动化平台，通过与云服务集成，简化和自动化合规流程，支持多种安全标准，帮助组织高效管理合规情况。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Oneleet
oneleet.com
Oneleet是一个网络安全平台，帮助公司管理和监控安全合规，整合自动化工具与专业知识，以简化安全流程。
Vanta
vanta.com
Vanta是一个安全与合规管理平台，帮助企业简化合规流程，并通过监控和集成工具自动化合规任务。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一款网络资产分析平台，持续收集和分析资产数据，帮助安全团队可视化和保护其攻击面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS)是一款保护敏感数据的应用，提供安全的数据处理及合规支持，确保用户信息的安全性和完整性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
Risk Ledger
riskledger.com
风险分类帐是一款网络安全与风险管理平台，帮助组织安全地与供应链共享风险数据，进行有效的第三方风险评估与管理。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine是一款数据保护与隐私管理软件，帮助组织遵循GDPR、CCPA和HIPAA等隐私法规，管理合规与数据处理。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一个用于管理数据隐私、安全性和第三方风险的综合平台，支持合规性、自动化工作流程和风险评估。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof是一个合规性管理平台，帮助组织高效管理多个安全框架，自动收集证据，简化工作流程，确保合规性一致性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Inventive AI
inventive.ai
Inventive是一个基于AI的RFP和问卷响应管理平台，提供快速准确的草稿、统一知识库和AI内容管理，提升响应效率。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
SureCloud
surecloud.com
SureCloud是一个集成的风险管理和合规平台，帮助企业主动管理风险，确保合规并优化治理流程。
Secureframe
secureframe.com
Secureframe是一个合规性自动化平台，简化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等认证过程，自动收集证据并监控合规性。
Progress
progress.com
Progress应用程序提供工具和功能，帮助企业在多个平台上创建和管理数字体验，简化操作并提高用户参与度。
Loopio
loopio.com
Loopio是一款提案管理软件，旨在简化RFP和其他问卷的响应过程，通过自动化和集中内容管理提高工作效率。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一个信任中心平台，自动化安全审查和合规管理，简化组织的安全流程，提高效率。
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield是一款综合性网络安全解决方案，专为金融服务行业设计，符合多项安全法规，提供计划、指导和工具。
UpGuard
upguard.com
UpGuard是一个网络安全平台，帮助组织防止数据泄露、监控供应商风险，并改善整体安全性。提供实时监控和数据泄漏保护功能。
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday是一款帮助组织提升网络安全措施并建立定制信息安全管理系统的软件，旨在简化安全任务的管理与执行。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。