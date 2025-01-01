替代项 - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflow是一个可视化的网站开发平台，允许用户无代码设计和构建自定义网站，支持响应式设计和SEO优化。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com是一个自助出版平台，帮助用户创建和管理博客和网站，提供灵活的工具和功能以优化内容和SEO。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Netlify
netlify.com
Netlify是一个云计算平台，提供Web应用和静态网站的托管及无服务器后端服务，支持自动化构建和持续部署。
Framer
framer.com
Framer是一款无代码的原型制作工具，用户可以在浏览器中轻松创建响应式网站，支持实时合作和内容管理。
Padlet
padlet.com
Padlet是一款数字画布，用户可以在上面创作、分享和协作各种项目，支持文本、图像、音频和视频等多种内容形式。
Duda
duda.co
Duda是一个无代码网站构建平台，帮助数字营销机构和SaaS公司快速创建和管理响应式网站。支持电子商务、SEO和客户管理等功能。
Builder.io
builder.io
Builder.io提供开发者和市场营销人员AI工具，将设计快速转化为优化的Web和移动体验。支持内容管理和代码生成。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一个可视化开发平台，使团队快速构建生产级网页应用，支持无编码开发并与代码库集成。
Hashnode
hashnode.com
Hashnode是一款免费的内容创作平台，帮助开发者创建个性化博客并与全球开发者分享知识，支持SEO优化和团队协作。
Dorik
dorik.com
Dorik是一个AI驱动的网站构建平台，用户可以快速创建和托管网站，无需设计或编码经验，支持拖放编辑和内容生成。
HostGator
hostgator.com
HostGator是一款网络托管应用，提供各种托管解决方案，支持网站从创建到管理，具有安全性和灵活性。
Superblog
superblog.ai
Superblog是一个快速的写作平台，帮助用户专注于内容创作与管理，提供优质的写作工具及AI辅助功能。
Strapi
strapi.io
Strapi是一个开源的无头CMS，支持自定义API和内容管理，适用于各种平台和设备，提供灵活的内容管理解决方案。
Write.as
write.as
Write.as 是一个简单的写作和数字发布工具，提供无干扰的环境，专注于用户的隐私和快速内容创作。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一个数字体验平台，提供A/B测试、多渠道内容传递、个性化和实验工具，帮助企业优化在线互动和客户体验。
Ycode
ycode.com
Ycode是一个无代码的可视化开发平台，支持团队协作，简化网站创建与管理，具备高级功能和强大的CMS。
Piwigo
piwigo.com
Piwigo是一款开源的照片管理应用，帮助用户组织、分享和发布照片，可与外部存储服务集成，并支持多种定制选项。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一个多功能内容管理系统，旨在简化内容生产和跨平台的受众参与，支持API优先的内容共享和多语言内容管理。
Sanity.io
sanity.io
Sanity.io是一个可定制的无头CMS，允许用户有效管理结构化内容，支持实时协作和与多种前端框架的集成。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport是一个无代码的业务软件，帮助企业系统化和自动化销售与营销流程，提升客户价值和业务增长。
Instapage
instapage.com
Instapage是一个着陆页平台，帮助用户快速创建和优化个性化页面，支持多种广告系列目标和分析功能。
WordPress VIP
wpvip.com
WordPress VIP是为大型网站提供的企业级内容管理平台，具备高性能、安全性和多用户管理功能，方便内容创建和分发。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一个网站运营平台，支持开发者和市场营销人员构建、启动和管理 Drupal 和 WordPress 网站，提供多种开发工具。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是一个无头CMS平台，帮助企业在多个数字渠道上管理和交付个性化内容，支持全渠道体验和实时数据集成。
Postach.io
postach.io
Postach.io是一个内容创建和共享的平台，用户可以通过它从多个应用程序轻松发布和管理内容。
Contentful
contentful.com
Contentful是一个无头内容管理系统，帮助企业在多个平台上管理和交付内容，支持灵活的Omnichannel内容交付。
Morphic
getmorphic.com
Morphic是一个无代码SaaS平台，自动化网站设计、营销材料设计和品牌指南，使用户能轻松创建和管理个性化网站。
Hygraph
hygraph.com
Hygraph是一款无头CMS，支持通过单一GraphQL API管理和分发多平台内容，适用于现代Web开发。