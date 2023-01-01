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Digi Online 是一款免费应用程序，适用于 RCS 和 RDS 订户，并允许您： - 观看在线体育频道 Digi Sport 1、2、3 和 4、Digi24 新闻频道和 UTV 音乐频道 - 直接从应用程序访问 HBO GO * - 从应用程序访问 PLAY ** - 观看所有 Digi 频道的电视节目***

网站： digionline.ro

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