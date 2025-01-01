替代项 - Datapeople

ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一款人才优化平台，帮助组织高效招聘、管理和留住员工，提供AI驱动的招聘解决方案与数据分析。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
Gem
gem.com
Gem是一款AI驱动的招聘平台，帮助团队提高效率、快速招聘并节省成本，支持多种招聘功能与现有ATS集成。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy是一款招聘技术平台，通过互动式简历和专业概述，帮助企业更好地吸引和了解年轻人才。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一个利用数据分析和AI技术进行软技能评估的平台，旨在改善招聘和人才管理流程。
Salary.com
salary.com
Salary.com是一个薪酬管理平台，提供薪资和福利数据，帮助企业和个人理解薪酬趋势和制定合理的薪酬策略。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一个人才情报平台，通过人工智能优化招聘、员工保留和职业发展，帮助组织提升人力资源管理的效率。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
WayUp
wayup.com
WayUp是一个求职平台，帮助用户搜索工作实习机会，提供职业建议，并与雇主直接联系。
Textio
textio.com
Textio是一个帮助企业优化职位描述的平台，通过消除偏见，吸引多样化的人才，提高候选人质量。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一个人工智能招聘工具，帮助招聘人员高效采购合适候选人，并支持多元化招聘，简化沟通过程。
HigherMe
higherme.com
HigherMe是一款招聘管理工具，简化企业招聘流程，支持申请筛选、面试安排和入职管理，适用于餐饮和零售行业。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint应用程序简化招聘流程，提供高效的工作流程和美观的报告，帮助团队和候选人做出更好的招聘决策。
Censia
censia.com
Censia 是一个人才情报平台，帮助组织通过 AI 技术优化招聘、人才管理和多样性计划，分析劳动力数据和识别技能差距。
Applied
beapplied.com
Applied 是一个伦理高效的招聘平台，旨在抵制传统招聘中的系统性偏见，预测最佳候选人并组建优秀团队。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。