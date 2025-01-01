替代项 - CyberSmart

Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一个将组织与道德黑客连接起来的平台，帮助识别和修复安全漏洞，通过赏金计划激励黑客报告问题。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供针对 Microsoft 365 的全方位安全、合规和备份解决方案，保护邮件免受垃圾邮件、病毒、钓鱼和勒索软件的威胁。
(ISC)2
isc2.org
（ISC）²应用支持网络安全专业人员管理认证与职业发展，提供资源、学习材料和网络机会，帮助用户了解行业动态。
HackNotice
hacknotice.com
HackNotice是一款网络安全工具，提供数据泄露和网络威胁的实时警报，帮助用户监控和管理数字安全。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Pentera
pentera.io
Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。
Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一个合规管理平台，提供持续监控和自动化流程，帮助企业维持GDPR、SOC 2等法规的遵守。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Jericho Security
jerichosecurity.com
Jericho Security应用AI模拟个性化攻击，对员工进行网络安全培训，提高识别和应对AI威胁的能力，减少成本和安全事件。
Immersive Labs
immersivelabs.com
Immersive Labs 提供网络安全培训平台，帮助组织评估和提升网络能力，支持定制实验室和实际模拟体验。
Awaretrain
awaretrain.com
Awaretrain 是一个安全意识培训平台，帮助组织通过互动内容和游戏培养员工的安全意识，减少数据泄露风险。
CultureAI
culture.ai
CultureAI 是一个人类风险管理平台，通过实时数据监测员工安全行为，帮助组织识别和管理真实风险。
BeamSec
beamsec.com
BeamSec是一款网络安全应用，增强组织对电子邮件网络威胁的防御能力，通过模拟钓鱼邮件进行员工培训与安全评估。
Malcare
malcare.com
MalCare是一个为WordPress网站提供安全保护的应用，包括自动恶意软件扫描、一键清除恶意软件和实时防火墙。
CybSafe
cybsafe.com
CybSafe是一个人力风险管理平台，提供工具帮助组织培训员工以增强网络安全，减少安全风险和人为错误。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
Secure Code Warrior
securecodewarrior.com
安全代码战士是一个培训平台，帮助开发人员提升安全编码技能，通过互动学习和模拟训练加强软件安全性。
Phishr
phishr.com
Phishr通过自动网络钓鱼模拟结合定制网络安全教育，提高员工识别钓鱼攻击的能力，以保护组织安全。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一个网络安全平台，通过众包漏洞赏金计划连接企业与安全研究人员，帮助识别和报告安全漏洞。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。
Workiva
workiva.com
Workiva是一个云平台，简化财务、ESG报告和合规流程，支持数据集成、工作流自动化和团队协作。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack 是一种安全解决方案，提供自动修补和实时威胁检测，以保护网站免受插件漏洞的影响。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
Harness
harness.io
Harness 是一款软件交付解决方案，自动化部署、验证和回滚工件，帮助团队加速交付，提高效率与安全性。
Detectify
detectify.com
检测是一款全面的攻击表面监控工具，帮助组织识别和管理Web应用程序及基础设施的安全漏洞。
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja是一款综合性服务器安全应用，能有效防御网络攻击，提供实时威胁检测、恶意软件扫描和IP声誉管理等功能。
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