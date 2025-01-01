替代项 - Cribl

Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。
logit.io
logit.io
Logit.io是一个日志管理平台，帮助组织集中收集、处理和分析日志数据，以提高系统的可见性和运营效率。
Validato
validato.io
Validato是一个持续安全验证平台，通过安全的攻击模拟测试和验证安全控制配置。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
Confluent
confluent.io
Confluent是一个云原生服务，帮助企业实时管理和处理数据，增强操作灵活性和决策能力。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一个云平台，用于分析和可视化日志数据，提供IT性能、安全和合规方面的实时见解。
Logz.io
logz.io
Logz.io 是一个日志管理和分析平台，帮助云本地企业监控和保护环境，提供实时可见性和集成的故障排除功能。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。
Streamkap
streamkap.com
Streamkap 是一个变更数据捕获平台，能够实时同步数据库数据到多种目的地，包括数据仓库和数据湖。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 是一个提供监控和安全管理的平台，帮助企业增强IT环境的可见性和合规性，确保系统性能和安全。
Ably
ably.com
Ably 是一款云基础设施和API，帮助开发者轻松构建和扩展实时应用，如聊天、游戏和物联网设备控制，支持多种协议。
Mux
mux.com
MUX是一个视频基础设施平台，简化视频集成，支持无缝播放和实时分析，帮助开发团队快速构建视频功能。
Memfault
memfault.com
Memfault是一个嵌入式设备的可观察性工具，自动收集调试和崩溃数据，管理OTA更新，支持Linux、Android及MCU。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo是一个可观察性平台，用于管理和处理日志数据，提供实时分析和警报，帮助用户优化数据管理和提升运营效率。
WarpStream
warpstream.com
WarpStream是一个兼容Kafka的数据流平台，支持在对象存储中高效管理和流式处理数据，提供弹性和可扩展性。
Pusher
pusher.com
Pusher是一个实时API服务，帮助开发者在Web和移动应用中集成实时功能，如聊天、通知和协作工具。
Sematext
sematext.com
Sematext是一个统一的监控平台，提供基础设施监控、应用性能监控、日志管理和用户体验监控，适用于各类组织。
Tealium
tealium.com
Tealium是一个客户数据平台，连接各种来源的数据，帮助企业构建个性化的客户体验并优化营销策略。
Nexla
nexla.com
Nexla是一个企业数据集成平台，通过无代码和低编码方法简化数据流创建，支持数据转换和监控，适用于协作的工作环境。
Spotfire
spotfire.com
Spotfire是一款强大的自助数据分析软件，支持实时数据可视化和分析，适合数据密集型业务使用。
Keen
keen.io
Keen是一款全面的事件数据管理解决方案，提供数据收集、存储、查询和展示，帮助用户分析产品使用情况和提升用户体验。
OpenResty
openresty.com
OpenResty是一个集成了NGINX和LuaJIT的Web平台，帮助开发者构建可扩展的Web应用和服务。
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta应用程序通过实时数据分析和自动化，帮助用户监视、识别异常并优化系统性能，减少故障排除时间。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款员工行为分析和监控软件，通过AI技术帮助企业识别风险、提高安全性和生产力，支持多平台部署。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix是一个全栈可观察性平台，提供实时日志、指标和跟踪分析，支持数据存储和访问，帮助组织优化应用性能。
PubNub
pubnub.com
PubNub是一个实时通信平台，帮助开发团队构建可扩展的聊天应用、实时仪表板和数据流等，支持无服务器架构和高安全性。