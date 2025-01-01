替代项 - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工资和人力资源管理软件，帮助中小企业简化工资、税收和福利管理，节省时间，提高运营效率。
Warp
joinwarp.com
Warp是一款现代化的薪酬、合规和福利平台，自动处理州税注册与合规，免去用户登录.gov网站的需求。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一款人力资源管理、薪资处理和保险技术应用，简化企业的人事流程，提高员工体验和福利。
Forma
joinforma.com
Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。
Alight
alight.com
Alight应用程序帮助员工轻松访问和管理雇主提供的福利，例如健康、退休和薪资，简化个人福利的管理。
Circula
circula.com
Circula 是一个员工费用管理平台，帮助员工处理差旅费、信用卡和员工福利，简化财务和薪资管理，确保合规性。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR是一个用于简化人力资源管理的平台，帮助公司集中管理员工数据和跟踪休假。
Employee Navigator
employeenavigator.com
员工Navigator是一个综合福利管理平台，简化福利管理、入职流程和合规性，支持与薪资系统的集成。
Sequoia One
one.sequoia.com
红杉One是一个人力资源和福利管理平台，帮助高科技企业简化薪酬、福利和劳动力分析，优化管理，提高员工敬业度。
Empeon
empeon.com
Empeon是一个灵活的平台，帮助公司管理人力资源和薪资需求，提供员工自助服务和工作时间管理功能，适用于医疗保健与家庭护理行业。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon是一款请假管理平台，简化合规、申请和工资处理，为员工提供更顺畅的请假体验。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare是一款数字健康平台，帮助用户管理整体健康，提供健康评估、目标跟踪、心理健康支持和资源链接。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一个集成健康管理平台，帮助企业降低医疗费用，为员工提供远程医疗、健康检查、心理健康和营养服务。
GoCo
goco.io
GoCo是一个云基础的人力资源平台，提供员工管理、招聘、绩效管理和薪酬处理的一站式解决方案。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure应用程序提供健康福利管理、医疗费用跟踪和医疗服务提供者查找功能，旨在简化用户的健康管理体验。
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocus 是一个综合福利管理平台，帮助员工更好地选择和使用福利，同时减轻组织的成本和行政负担。
Benepass
getbenepass.com
Benepass是一个灵活的员工福利平台，帮助企业定制和管理适应员工需求的各种福利。
Decisely
decisely.com
Decisely是一个福利经纪和人力资源服务平台，专为小型企业提供集成技术解决方案，简化福利管理、招聘和合规等流程。
G-P
globalization-partners.com
G-P是一个全球就业平台，帮助企业在180多个国家雇佣和管理员工，提供HR、法律和合规支持，简化招聘和薪资流程。