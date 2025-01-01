替代项 - CodeThreat

GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Codacy
codacy.com
Codacy是一个代码审核工具，通过自动分析提高代码质量和安全性，支持多种语言，易于集成至开发流程。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud是一个基于云的平台，提供持续的代码质量和安全分析，支持与版本控制和CI/CD工具的集成。
Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
DeepSource
deepsource.com
DeepSource 是一款代码健康平台，自动分析源代码，发现并修复安全、性能和错误风险，以提高代码质量和安全性。
OX Security
ox.security
OX Security是一款应用安全姿态管理平台，整合多个安全工具，支持开发者在软件开发过程中实时管理安全问题。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。
Embold
embold.io
Embold是一种代码分析工具，旨在帮助开发团队识别和解决代码中的问题，提高软件质量和可维护性。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代码注册表是一个AI驱动的平台，提供代码分析和报告，帮助企业管理软件资产和提高代码质量与安全性。
JFrog
jfrog.com
JFrog是一款软件供应链平台，提供可视化、安全性和控制，支持自动化软件发布和管理多个环境中的工件。
CodeScan
codescan.io
CodeScan Shield 提供代码质量、安全性和合规性保障，通过自动化模块分析代码与组织政策，确保Salesforce环境的高标准。
Cycode
cycode.com
Cycode是一个软件供应链安全解决方案，提供SDLC各阶段的可见性、安全性和完整性，检测并解决安全风险。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。
GitGuardian
gitguardian.com
GitGuardian 是一个安全平台，专注于检测和防止代码库中敏感信息（如密码和密钥）的曝光，提供实时反馈与集成开发工具的功能。
Data Theorem
datatheorem.com
Data Theorem 应用提供全面集成的关闭、托管会计、影像、交易管理、电子签署和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics是一个AI驱动的平台，帮助组织监测性能、提升安全性、优化流程并提供实时见解，以提高Salesforce的使用效益。