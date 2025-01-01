替代项 - CodeThreat

GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy是一个代码审核工具，通过自动分析提高代码质量和安全性，支持多种语言，易于集成至开发流程。

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud是一个基于云的平台，提供持续的代码质量和安全分析，支持与版本控制和CI/CD工具的集成。

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource 是一款代码健康平台，自动分析源代码，发现并修复安全、性能和错误风险，以提高代码质量和安全性。

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security是一款应用安全姿态管理平台，整合多个安全工具，支持开发者在软件开发过程中实时管理安全问题。

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。

Embold

Embold

embold.io

Embold是一种代码分析工具，旨在帮助开发团队识别和解决代码中的问题，提高软件质量和可维护性。

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

代码注册表是一个AI驱动的平台，提供代码分析和报告，帮助企业管理软件资产和提高代码质量与安全性。

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog是一款软件供应链平台，提供可视化、安全性和控制，支持自动化软件发布和管理多个环境中的工件。

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan Shield 提供代码质量、安全性和合规性保障，通过自动化模块分析代码与组织政策，确保Salesforce环境的高标准。

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode是一个软件供应链安全解决方案，提供SDLC各阶段的可见性、安全性和完整性，检测并解决安全风险。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。

GitGuardian

GitGuardian

gitguardian.com

GitGuardian 是一个安全平台，专注于检测和防止代码库中敏感信息（如密码和密钥）的曝光，提供实时反馈与集成开发工具的功能。

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Data Theorem 应用提供全面集成的关闭、托管会计、影像、交易管理、电子签署和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用。

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics是一个AI驱动的平台，帮助组织监测性能、提升安全性、优化流程并提供实时见解，以提高Salesforce的使用效益。

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