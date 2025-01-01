替代项 - Codementor

Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一个在线市场，连接自由职业者与客户，提供各种服务，包括编程、设计、营销等，方便用户找到合适的专业人才。
Upwork
upwork.com
Upwork是一个自由职业者与企业联系的平台，提供项目发布和人才匹配服务，支持多种工作类型并确保安全支付。
Freelancer
freelancer.com
Freelancer是一个连接雇主与自由职业者的平台，可发布项目、竞标并管理任务，涵盖各种行业和项目类型。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble是一个设计师展示作品、获取反馈和寻找工作的社区平台，专注于高质量的设计内容和职业机会。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour是一个在线市场，企业和自由职业者可以在此发布工作和寻找项目，管理沟通和付款。
Malt
malt.com
麦芽是一个连接自由职业者与企业的平台，方便企业寻找和雇佣专业人才，促进项目管理与协作。
Airtasker
airtasker.com
AirTasker是一个澳大利亚的在线服务市场，连接需要完成任务的人与希望提供服务的专业人士。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一个平台，连接企业与顶级无代码和低代码开发者，支持定制应用开发和自动化工作流。可在48小时内建立联系。
Contra
contra.com
Contra是一个网络平台，为自由职业者提供灵活的工作机会，允许用户展示个人投资组合并管理项目。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust APP 是一个 AI 招聘平台，可以迅速匹配合格候选人，减少招聘时间，提高招聘效率。
Alura Market
alura.io
Alura Market是一个为Etsy卖家提供自由职业服务的市场，帮助优化清单、提升可见性并进行市场研究。
Bark.com
bark.com
Bark.com 应用评估当地企业，帮助用户快速找到合适的专业人士完成工作。
Comeup
comeup.com
Comeup是一款在线服务平台，成立于2013年。用户可以浏览网站，选择合适的服务并轻松下单。
Arc
arc.dev
Arc是一个远程职业平台，帮助开发者从任何地方找到顶级远程开发工作，集中提供大量在线职位信息。
Anytask
anytask.com
AnyTask是一个全球自由职业市场，利用区块链技术，提供零卖方费用，支持无银行账户的自由职业者。可满足各种外包需求。
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius是一个自由职业人才招聘和管理平台，利用AI技术简化招聘流程，提供自动化项目管理和付款服务，确保企业与合适自由职业者匹配。
talent.io
talent.io
Talent.io是一个平台，帮助技术人才找到心仪的工作，并协助公司建立优秀的技术团队，支持全职和自由职业的职位。
Truelancer
truelancer.com
Truelancer 是一个在线平台，雇主可以招聘专业人才，自由职业者可以寻找工作并赚取收入，覆盖多种行业和项目。
Turing
turing.com
Turing为管理复杂数据的组织构建和部署生成式AI产品与解决方案，帮助提升效率和解决业务挑战。
Fastwork
fastwork.id
Fastwork是一款可帮助用户寻找专业自由职业者或提供线上兼职机会的应用程序，适用于印尼市场。
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD人群是一个连接用户与CAD设计师和工程师的平台，提供3D建模、产品设计和原型制作等服务。
Andela
andela.com
安德拉是一个平台，通过全球技术人才网络帮助企业找到合适的工程师，支持项目快速交付和灵活的团队构建。
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess是一个内容创作平台，连接企业与专业作家，提供高质量内容创作和项目管理工具。
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote是一个AI驱动的专业协作网络，帮助自由职业者建立团队、管理项目并有效合作。
Worksome
worksome.com
Workome 是一款外部劳动力管理应用，专为简化自由职业者的采购、合同和支付流程而设计，确保合规与高效。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一个顶尖自由开发者和设计师的网络，时薪在30至100美元之间。
notch
notch.financial
Notch是一款应收账款自动化软件，帮助用户管理发票、付款及对账，提高现金流和运营效率。
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain是一款AI数据标注市场应用，连接全球AI培训师和数据标注员，支持安全支付和多种项目需求。
Contently
contently.com
Contently 是一个内容营销平台，帮助品牌高效创建和管理数字内容，并提供分析和优化工具以提升内容表现。
Proxify
proxify.io
Proxify连接全球顶尖开发者与远程全职工作机会，已成功帮助1200+客户开发产品，3500+开发者信任其网络。