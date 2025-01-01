替代项 - CoConstruct

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport应用通过3D摄像头和软件平台，实现建筑物的数字化，自动生成3D虚拟游览和多种空间数据。

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam是一款为承包商设计的照片管理应用，允许用户拍摄、组织、分享项目照片和详细信息，支持云存储和实时共享。

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。

Procore

Procore

procore.com

Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire是一个集成的工地管理软件，促进施工团队之间的信息共享和任务管理，提高项目效率和协作。

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite是一款移动绘图和估算工具，支持在现场创建图纸并生成成本和提案，适合建筑和房地产等行业使用。

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft是一款为现场团队设计的即时消息应用，便于收集和整理工地信息，支持移动和网页访问。

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub是一个集中的项目规划和报价系统，专为总承包商和分包商设计，简化竞标和项目管理流程。

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct是一个基于云的财务和会计平台，提供核心财务工具和实时报告，适用于各种行业的企业。

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace是一款用于建筑行业的现实捕获软件，帮助用户记录和分析施工现场，提供全面的建筑项目管理工具。

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems是一款为建筑现场提供项目管理工具的应用，支持日报、安全管理、时间卡和图纸共享等功能。

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

建筑连接是一个基于Web的招标管理软件，简化建筑项目的投标和风险管理流程，促进业主与承包商之间的合作。

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken是一款现场管理应用程序，帮助建筑公司实时收集项目数据，简化文档处理和团队协作，提高项目效率。

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar是一个数字化平台，支持建筑和房地产项目的文档管理、任务管理和沟通，提高效率与质量。

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360是一款基于云的建筑估算和管理软件，提供无限估算和项目管理，支持快速生成项目模板和实时数据更新。

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture是一个管理项目和数据的软件，帮助太阳能EPC和安装团队有效收集和组织现场信息，减少项目延迟和成本。

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas是一个移动数据收集应用，帮助企业简化工作流程，支持自定义表单和数据管理。可用于各行业，具备离线收集和多媒体集成。

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

明确的估计是一款建筑估算软件，帮助承包商添加客户、管理材料、生成估算和报告，适用于项目投标。

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

结构站是一款用于自动捕捉和组织施工现场照片的应用，支持360度拍摄，并按日期和楼层位置分类。

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn是一款针对建筑团队的项目管理软件，旨在提高工作效率，减少错误，帮助承包商在施工现场解决问题，节省时间与成本。

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive 是一款用于管理工地的应用，提供基于位置的调度、进度跟踪和现场管理，支持桌面和移动设备使用。

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