WebCatalog
Cloudflare Turnstile

Cloudflare Turnstile

cloudflare.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Cloudflare Turnstile”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

友好、免费的验证码替代品 Cloudflare Turnstile 为网站访问者提供轻松、无验证码的 Web 体验 - 只需一段简单的免费代码即可。 更重要的是，Turnstile 可以阻止滥​​用并确认访问者是真实的，而不会产生数据隐私问题或验证码强加给用户的糟糕的用户体验。

网站： cloudflare.com

免责声明：WebCatalog 与“Cloudflare Turnstile”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Plausible

Plausible

plausible.io

Google Tag Manager

Google Tag Manager


Clicky

Clicky

clicky.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Parler

Parler

parler.com

Heyflow

Heyflow

heyflow.com

Passage by 1Password

Passage by 1Password

passage.1password.com

Swetrix

Swetrix

swetrix.com

Strikingly

Strikingly

strikingly.com

Holistics

Holistics

holistics.io

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策