替代项 - Cloudanix

GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Synack
synack.com
Synack是一款安全测试平台，通过渗透测试服务提升组织的安全性，结合人类与AI技术，提供持续测试和漏洞检测。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一款云端安全测试工具，专注于网络和Web应用的渗透测试，提供漏洞扫描、手动和自动测试功能及报告分析。
Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一款24/7监测和检测安全漏洞的应用，集成多个开源扫描工具，支持自动警报和风险管理。
Detectify
detectify.com
检测是一款全面的攻击表面监控工具，帮助组织识别和管理Web应用程序及基础设施的安全漏洞。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security帮助识别Web应用程序、API及GraphQL中的安全漏洞，提供修复建议并支持CI/CD管道的自动化渗透测试。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
Probely
probely.com
Probely是一个Web漏洞扫描仪，能够检测Web应用和API的安全性，提供详细报告和修复建议，支持多种合规标准，适合开发和安全团队使用。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
Intruder
intruder.io
入侵者是一款漏洞管理平台，帮助组织发现、检测和修复网络资产的安全弱点，并提供持续的修复建议和自动扫描功能。
Xygeni
xygeni.io
Xygeni是一款应用程序安全管理工具，实时检测恶意代码，确保软件开发和供应链的安全。
Bright Security
brightsec.com
Bright Security 是一个针对开发者和应用安全专业人士的 DAST 平台，提供针对 Web 应用程序、API 和生成式 AI 的企业级安全测试能力。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt是一款集成平台，帮助SaaS公司通过一个API与超过250个应用程序无缝连接，提供白标解决方案和直观的集成管理。
Akto
akto.io
Akto是一个API安全平台，帮助组织在DevSecOps流程中发现、测试和管理API安全，支持敏感数据保护和安全姿势管理。
Webscale
webscale.com
Webscale是一款云平台应用，提供安全、可扩展的基础设施管理，支持企业在多云环境中优化网络性能和资源配置。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
Cycode
cycode.com
Cycode是一个软件供应链安全解决方案，提供SDLC各阶段的可见性、安全性和完整性，检测并解决安全风险。
Conviso
convisoappsec.com
Conviso是一款应用程序安全和云安全的整合平台，通过持续监控和保护来提升企业的整体安全性和合规性。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。
Escape
escape.tech
Escape是一个应用程序安全工具，帮助识别和修复GraphQL安全漏洞，支持自动化测试和自定义测试方案，适用于现代Web应用程序和API。
AlgoSec
algosec.com
Data Theorem
datatheorem.com
Data Theorem 应用提供全面集成的关闭、托管会计、影像、交易管理、电子签署和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用。
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec是一款开源安全工具，能检测并阻止恶意行为，提供实时威胁情报，协助用户共享防御信息，增强网络安全。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。
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