替代项 - Clear Estimates

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款用于房屋建筑和改建项目管理的软件，支持任务管理、客户关系、财务跟踪和团队协作。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款集成CRM和项目管理工具的云软件，帮助屋顶和建筑行业的承包商简化业务运营和客户管理。
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款移动绘图和估算工具，支持在现场创建图纸并生成成本和提案，适合建筑和房地产等行业使用。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
PlanHub
planhub.com
PlanHub是一个集中的项目规划和报价系统，专为总承包商和分包商设计，简化竞标和项目管理流程。
BuildingConnected
buildingconnected.com
建筑连接是一个基于Web的招标管理软件，简化建筑项目的投标和风险管理流程，促进业主与承包商之间的合作。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360是一款基于云的建筑估算和管理软件，提供无限估算和项目管理，支持快速生成项目模板和实时数据更新。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一个管理项目和数据的软件，帮助太阳能EPC和安装团队有效收集和组织现场信息，减少项目延迟和成本。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Higharc
higharc.com
Higharc是一款住宅建筑技术平台，提供3D设计、实时成本估算及在线销售体验，以简化房屋设计、销售和建造流程。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款建筑估算和项目管理软件，简化估计、预算和项目管理流程，提升客户沟通与项目透明度。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
WERX
werxapp.com
WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。
Handoff
handoff.ai
Handoff是一款AI驱动的估算软件，帮助住宅装修承包商创建准确的预算、发送专业提案并快速收取数字发票。支持项目管理与客户信息整理。
Countfire
countfire.com
Countfire是一款电气估算软件，通过自动化提高效率和准确性，支持多种文件格式并可在云端使用。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
分包商Hub是一个管理分包商工作流的平台，提供项目进度跟踪、数据管理和沟通工具，帮助建筑公司提升效率和协作。
Projul
projul.com
Projul是一款云基础的建筑管理软件，帮助建筑公司简化项目管理、财务跟踪和客户沟通，提高工作效率。
BidLight
bidlight.com
BidLight 应用程序帮助建筑师、估算师和设计师估算其 3D 设计的人工、设备和材料成本，并通过基于 Web 的 3D 查看器与客户分享设计和成本.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre是一个云端平台，帮助房地产开发团队通过数据驱动的决策管理大型项目，提高效率，降低成本，改善结果。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。
Robaws
robaws.com
Robaws是一款云ERP软件，专为建筑和安装行业设计，可管理项目、员工、库存等，提高工作效率，简化 invoicing 过程。
RedTeam
redteam.com
RedTeam是一款建筑管理软件，旨在帮助用户按时、安全地完成高质量项目.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete是一款建筑投标管理软件，支持合同流程、投标和发票管理，简化承包商选择和发票生成。
247PRO
247pro.com
247PRO是一款针对承包商和装修工的估算与项目管理软件，提供定制模板、采购清单及项目成本和时间管理功能，支持云端访问。
Buildee
gobuildee.com
Buildee 是一款建筑预算与估算软件，能够从 PDF 蓝图中快速测量和计算施工项目所需材料。
canibuild
canibuild.com
Canibuild 应用程序为建筑公司提供项目管理和评估工具，帮助简化流程，集中数据分析，提高效率。
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts是一款自动化建筑成本管理软件，用于追踪和管理建筑项目的财务预测，提供时间跟踪和采购订单功能。