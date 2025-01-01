替代项 - Circuit for Teams

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一个在线GIS和地图可视化工具，用户可以创建、注释和共享互动地图，适用于团队协作和多种映射需求。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。

Routific

Routific

routific.com

Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye是一款物流管理应用，提供实时跟踪、动态路由和自动调度，旨在提高交付效率和客户满意度。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack是一个物流和交付管理应用，提供实时跟踪、自动调度和路线优化，帮助企业提高交付效率和客户满意度。

Nash

Nash

usenash.com

Nash是一款优化、自动化和管理最后一公里物流的平台，支持内部车队与物流服务提供商的整合，实时追踪和分析交付操作。

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack 提供自动化按需工作的工具，允许规划、分配、追踪和验证工作，提升工作人员的生产力和可靠性。

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab是一个车队管理平台，提供车辆跟踪、驾驶员监控和维护管理工具，帮助企业提高运营效率和安全性。

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp是一个现场服务管理解决方案，支持路线优化、可定制的工作者应用和数据分析，帮助企业高效管理现场业务。

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext是一款AI驱动的自动化物流平台，简化企业交付和运输过程，支持实时跟踪和动态路由优化。

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo是一款云端解决方案，专为中小型批发商和零售商设计，提供订单管理、产品目录、客户管理及数据分析等功能。

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute是一个物流路径优化应用，实时监控交付路线，提高效率，降低成本，适用于各种规模的企业。

AntsRoute

AntsRoute

antsroute.com

AntsRoute是一款基于云的路线规划和优化软件，帮助企业快速组织和优化服务或交付路线，支持实时跟踪和自动调度。

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager是一款基于云的路由规划软件，帮助用户优化最后一公里的交付，提高运营效率，降低成本，增强客户沟通。

Optiyol

Optiyol

optiyol.com

Optiyol是一款物流技术应用，提供路线优化解决方案，旨在降低运输成本并提高送货效率，适用于多种行业的配送操作。

Package.AI

Package.AI

package.ai

Package.AI是一个AI客户互动平台，专为家居零售商和服务提供商设计，优化交付、客户支持及销售互动。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u是一款交付管理应用，通过实时跟踪、路线优化和交付证明等功能，帮助企业提高物流效率和客户体验。

Routetitan

Routetitan

routetitan.com

Routetitan是一款快速规划运输路线的应用，提供路线优化、实时跟踪和车队管理，旨在提高运营效率和客户满意度。

Abivin vRoute

Abivin vRoute

abivin.com

Abivin vRoute是一款路线优化软件，帮助企业实时管理车队，降低物流成本，提高运营效率。

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