替代项 - Certopus

Credly

Credly

credly.com

Credly是一个数字证书平台，帮助组织创建、管理和追踪数字徽章及凭据，提供安全和可验证的证书管理解决方案。

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

TruScholar是一个数字凭证平台，允许教育机构安全地发布、管理和验证数字证书，提升用户的职业前景和教育机会。

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier是一个数字凭证管理平台，支持创建、管理和验证数字证书和徽章，适用于企业和教育机构。

Certifier

Certifier

certifier.io

Certifier是一个数字凭证管理平台，简化数字证书的创建、分发与管理，支持批量签发和自定义功能。

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

给我的证书是一款简化数字证书和徽章创建、发行与管理的应用，支持自定义、QR码与多平台集成。

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

到期提醒应用程序简化了员工文档、认证和保险到期的管理，自动发送提醒，支持数据上传与主要平台集成。

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge是一个易于使用的数字证书管理软件，帮助教育机构设计、发送和管理可验证的证书。

Accredible

Accredible

accredible.com

有资格是一个数字证书平台，安全发行、管理和验证全球的职业证书，可集成多种学习软件。

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure是一款数字凭证管理工具，帮助组织创建、发行和验证数字证书和徽章，确保安全性和可追踪性。

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify是一个数字平台，通过发行和验证数字文档来增强组织信任，简化文档管理，确保数据的准确性和合规性。

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential使数字证书的创建、交付、共享和验证变得简单，帮助组织简化集成和自动化，同时让雇主验证证书的真实性，学习者分享成就。

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