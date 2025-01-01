替代项 - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款全方位的医疗记录软件与实践管理解决方案，专为健康和治疗提供者设计，支持预约、账单和远程医疗等功能。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib是一款在线预约医生和医疗专业人员的平台，帮助用户根据位置和专业快速找到并预约医疗服务。
Happify
happify.com
Happify是一款帮助用户提高心理健康的应用，通过活动、游戏和冥想促进积极思维和情感韧性，提供个性化建议。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD是一款云端医疗管理应用，整合业务和临床流程，支持患者沟通和远程医疗服务，优化医疗保健管理。
Valant
valant.io
Valant是为行为健康专业人员设计的电子健康记录系统，旨在简化管理流程和改善患者护理。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes是一款在线实践管理和电子健康记录软件，旨在为心理健康专业人士简化任务和增强患者护理。
Practice Fusion
practicefusion.com
实践融合是美国医生和患者首选的云端电子健康记录平台，简化医疗工作流，提高患者护理。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD是一款医疗计费和实践管理应用，提供索赔跟踪、预约安排、实时患者合规性等功能，以简化行政流程，提高效率。
Weave
getweave.com
Weave是一款综合电话系统和增长工具的平台，帮助医疗机构更容易获取新患者、加快收款、提高收入和生产力。
Quenza
quenza.com
Quenza是一款帮助心理健康从业人员和教练管理客户活动与反馈的应用，提供结构化作业、评估和进度跟踪功能。
Nabla
nabla.com
Nabla是一款环境AI助手，帮助医疗专业人员简化文档和行政任务，提高患者护理效率，支持与电子健康记录的集成。
TheraNest
theranest.com
TheraNest是一款针对心理健康专业人士的EHR软件，简化管理任务，支持多提供者预约、远程医疗和临床文档管理。
Jane
jane.app
Jane是一款综合健康和福利管理平台，提供在线预约、调度、保险管理、患者记录和远程医疗等功能，适用于多种医疗领域。
Lyra
lyrahealth.com
Lyra是一款心理健康应用，提供情感支持和心理健康管理工具，帮助用户处理压力和焦虑，并连接心理健康服务提供者。
Supanote
supanote.ai
Supanote 是一款自动生成治疗师进展记录的 AI 应用，支持多种输入格式，符合 HIPAA 和 GDPR 安全标准。
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe 是一个电子病历平台，助力小型诊所和个人医生管理患者信息、预约和数字处方，且与阿尤什曼·巴拉特数字使命集成。
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Health应用程序是一种医疗实践管理解决方案，旨在简化财务和运营管理，提高患者护理效率。
QGenda
qgenda.com
QGenda是一个医疗调度管理平台，提供自动化调度工具，简化时间表管理，提高运营效率和员工满意度。
Healthie
legion.health
Healthie是一个综合医疗管理平台，提供电子健康记录、调度、远程医疗和财务工具，支持医疗护理和沟通。
iClinic
iclinic.com.br
iClinic是一款医疗管理软件，帮助诊所管理患者记录、内部沟通和临床数据，支持远程访问与数据安全。
Carepatron
carepatron.com
Carepatron是一个医疗管理平台，帮助医疗专业人员组织和协作，通过在线预约和电子健康记录提高患者护理效率。
WebPT
webpt.com
WebPT是为物理治疗师提供的综合管理平台，支持患者记录、调度、计费和远程医疗，提高护理效率和患者参与度。
Zunta
zunta.com
Zunta 是一款云端系统，简化养老院私人付款账单管理，包括账单生成、支付处理和催款管理。
Klara
klara.com
克拉拉（Klara）是一款患者沟通平台，通过安全的消息传递和自动化工作流程，帮助医疗机构提高效率和患者满意度。
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice是一个帮助治疗师和临床医生管理短信提醒、在线预约和日记的平台。
RXNT
rxnt.com
RXNT是一个整合的医疗管理软件，提供电子处方、电子健康记录、患者调度等功能，帮助医疗提供者优化临床和行政流程。
Profi
profi.io
Profi是一个为教练、咨询师和治疗师提供的综合管理平台，包括调度、客户管理和计费等功能，旨在提高工作效率。
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Health提供电子健康记录、实践管理、收入周期管理和远程医疗解决方案，适用于社区和农村医疗保健。
IntelyCare
intelycare.com
IntelyCare是一个调度平台，帮助医疗人员管理排班、接班和换班，提供职业发展和福利支持。
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHR 是专为心理健康专业人员设计的电子健康记录系统，支持患者护理管理、数据存储及患者参与。