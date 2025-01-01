替代项 - Carta

Fidelity

Fidelity

fidelity.com

Fidelity Investments应用程序帮助用户管理金融资产，包括退休储蓄、投资、健康储蓄账户及访问研究资源，适合不同投资者使用。

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Monarch是一款现代的个人理财应用，整合收入、支出和资产管理，帮助用户轻松跟踪财务状况。

Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity是一款专为关系驱动行业设计的智能关系管理平台，通过整合数据帮助团队高效管理和利用网络资源，促进业务机会。

Clearco

Clearco

clear.co

Clearco是一款提供基于收入的融资的应用，帮助创业者快速获取资金并保持公司所有权，通常在24至48小时内做出融资决策。

Easop

Easop

easop.com

Easop是全球合规的股权补偿解决方案，帮助初创企业和成长型公司管理全球员工的股权激励和税务处理。

Qapita

Qapita

qapita.com

Qapita是一款股权管理平台，帮助企业简化所有权结构管理，管理员工股票计划，并提供股东与员工流动性解决方案。

Nana Fund

Nana Fund

nana.fund

Nana Fund 应用程序连接退伍军人拥有的企业与量身定制的资金机会，包括赠款、贷款和风险投资。

AngelList

AngelList

angellist.com

AngelList 是一个平台，为投资者、基金经理和创业者提供服务，支持投资和管理初创公司，增强创新。

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital是财务规划软件，帮助顾问和客户管理财务，提供账户汇总、预算工具及风险评估等功能。

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

Tresmark 提供全球市场的实时数据，包括货币、固定收益、股票、商品和金融衍生品，配有多功能仪表板和用户工具。

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

氮是一款销售支持平台，帮助财务顾问简化客户参与和投资组合管理，提高工作效率，提供个性化建议。

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com是一个薪酬管理平台，提供薪资和福利数据，帮助企业和个人理解薪酬趋势和制定合理的薪酬策略。

Kubera

Kubera

kubera.com

Kubera是一款现代化的资产跟踪软件，支持跟踪股票、加密货币、房地产等多种资产，让用户集中管理其财务投资组合。

Finta

Finta

trustfinta.com

Finta 是一个全面的 AI 平台，简化企业的融资和投资者关系管理，提供安全的交易室、投资者互动和投资管理功能。

Cake

Cake

cakeequity.com

Cake是一款综合系统，支持全球股权提供、融资模拟和股东管理，帮助企业快速增长。

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio是欧洲领先的薪酬管理平台，帮助科技公司进行薪酬基准和工作级别自动化，实现透明、公平的薪酬管理。

Investipal

Investipal

investipal.co

Investipal是一款AI驱动的投资组合管理应用，帮助顾问自动化投资政策声明并为客户定制投资组合，提供实时性能更新和风险检测。

Ledgy

Ledgy

ledgy.com

Ledgy是一款股票管理平台，简化员工股票期权管理，自动化财务报告，确保企业合规并提高效率。

Altruist

Altruist

altruist.com

利他主义者是一个综合的财务顾问平台，旨在简化顾问的工作流程，提升客户体验，提供有效且负担得起的财务建议。

Visible

Visible

visible.vc

Visible是一款帮助创业者更新投资者、筹集资金和追踪指标的工具，旨在提升投资者关系。

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

Vyzer是一款数字财富管理平台，提供公共和私人投资表现跟踪、财务规划工具、预测和基准分析的综合解决方案。

Quoroom

Quoroom

quoroom.com

Quoroom是一个投资管理平台，帮助投资集团和创始人管理投资关系、合规、法律文件和资金分配。

Sprout

Sprout

getsprout.co

Sprout 是一个股权和代币管理解决方案，帮助公司在一个平台上管理股份、员工持股计划、代币、融资和投资者。

Mantle

Mantle

withmantle.com

Mantle是一个基于人工智能的股权管理平台，帮助创始人和运营者管理股权、简化流程和决策。

Juniper Square

Juniper Square

junipersquare.com

Juniper Square是一款专为私募市场设计的基金软件，帮助投资管理者高效管理投资生命周期中的各个阶段。

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth是一款瑞士投资平台，提供自定义投资组合管理，支持低成本被动投资策略和多帐户整合。

Pulley

Pulley

pulley.com

Pulley是一个股权管理平台，帮助创始人和员工管理股权，提供透明的员工信息和合规服务，支持自动交易对账。

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