替代项 - Carta

Fidelity
fidelity.com
Fidelity Investments应用程序帮助用户管理金融资产，包括退休储蓄、投资、健康储蓄账户及访问研究资源，适合不同投资者使用。
Koyfin
koyfin.com
Koyfin是一个现代化的金融分析平台，提供投资组合追踪、客户提案、股票和经济数据研究等工具，适合财务顾问和财富管理者使用。
Monarch
monarchmoney.com
Monarch是一款现代的个人理财应用，整合收入、支出和资产管理，帮助用户轻松跟踪财务状况。
Betterment
betterment.com
Betterment是一款帮助企业管理401(k)退休计划的应用，提供投资管理、个性化金融指导及相关财务工具。
Affinity
affinity.co
Affinity是一款专为关系驱动行业设计的智能关系管理平台，通过整合数据帮助团队高效管理和利用网络资源，促进业务机会。
Clearco
clear.co
Clearco是一款提供基于收入的融资的应用，帮助创业者快速获取资金并保持公司所有权，通常在24至48小时内做出融资决策。
Easop
easop.com
Easop是全球合规的股权补偿解决方案，帮助初创企业和成长型公司管理全球员工的股权激励和税务处理。
Qapita
qapita.com
Qapita是一款股权管理平台，帮助企业简化所有权结构管理，管理员工股票计划，并提供股东与员工流动性解决方案。
Nana Fund
nana.fund
Nana Fund 应用程序连接退伍军人拥有的企业与量身定制的资金机会，包括赠款、贷款和风险投资。
AngelList
angellist.com
AngelList 是一个平台，为投资者、基金经理和创业者提供服务，支持投资和管理初创公司，增强创新。
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital是财务规划软件，帮助顾问和客户管理财务，提供账户汇总、预算工具及风险评估等功能。
Tresmark
tresmark.com
Tresmark 提供全球市场的实时数据，包括货币、固定收益、股票、商品和金融衍生品，配有多功能仪表板和用户工具。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
氮是一款销售支持平台，帮助财务顾问简化客户参与和投资组合管理，提高工作效率，提供个性化建议。
Salary.com
salary.com
Salary.com是一个薪酬管理平台，提供薪资和福利数据，帮助企业和个人理解薪酬趋势和制定合理的薪酬策略。
Kubera
kubera.com
Kubera是一款现代化的资产跟踪软件，支持跟踪股票、加密货币、房地产等多种资产，让用户集中管理其财务投资组合。
Finta
trustfinta.com
Finta 是一个全面的 AI 平台，简化企业的融资和投资者关系管理，提供安全的交易室、投资者互动和投资管理功能。
Cake
cakeequity.com
Cake是一款综合系统，支持全球股权提供、融资模拟和股东管理，帮助企业快速增长。
Ravio
ravio.com
Ravio是欧洲领先的薪酬管理平台，帮助科技公司进行薪酬基准和工作级别自动化，实现透明、公平的薪酬管理。
Investipal
investipal.co
Investipal是一款AI驱动的投资组合管理应用，帮助顾问自动化投资政策声明并为客户定制投资组合，提供实时性能更新和风险检测。
Ledgy
ledgy.com
Ledgy是一款股票管理平台，简化员工股票期权管理，自动化财务报告，确保企业合规并提高效率。
Altruist
altruist.com
利他主义者是一个综合的财务顾问平台，旨在简化顾问的工作流程，提升客户体验，提供有效且负担得起的财务建议。
Visible
visible.vc
Visible是一款帮助创业者更新投资者、筹集资金和追踪指标的工具，旨在提升投资者关系。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一个人工智能驱动的招聘平台，帮助公司找到人才能够聘用或承包，同时求职者可以寻找工作或项目并与同行连接。
Vyzer
vyzer.co
Vyzer是一款数字财富管理平台，提供公共和私人投资表现跟踪、财务规划工具、预测和基准分析的综合解决方案。
Quoroom
quoroom.com
Quoroom是一个投资管理平台，帮助投资集团和创始人管理投资关系、合规、法律文件和资金分配。
Sprout
getsprout.co
Sprout 是一个股权和代币管理解决方案，帮助公司在一个平台上管理股份、员工持股计划、代币、融资和投资者。
Mantle
withmantle.com
Mantle是一个基于人工智能的股权管理平台，帮助创始人和运营者管理股权、简化流程和决策。
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square是一款专为私募市场设计的基金软件，帮助投资管理者高效管理投资生命周期中的各个阶段。
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth是一款瑞士投资平台，提供自定义投资组合管理，支持低成本被动投资策略和多帐户整合。
Pulley
pulley.com
Pulley是一个股权管理平台，帮助创始人和员工管理股权，提供透明的员工信息和合规服务，支持自动交易对账。