BrowserStack 是一个云 Web 和移动测试平台，使开发人员能够跨按需浏览器、操作系统和真实移动设备测试其网站和移动应用程序，而无需用户安装或维护虚拟机、设备或模拟器的内部实验室。他们有四种主要产品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用户可以从超过 1,200 种按需的真实移动设备、浏览器和操作系统中进行选择，并依靠安全、稳定和可扩展的基础设施来支持数千个并发手动和自动测试。 这项基于订阅的服务由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 于 2011 年在印度孟买创立，从那时起，它就获得了全球 Web 开发社区的广泛接受，可以通过桌面浏览器测试网站的布局和性能。 BrowserStack 在超过 135 个国家/地区拥有超过 25,000 名付费客户和 2,000,000 名注册开发人员。全球公司依靠 BrowserStack 进行 Web 和移动测试，其中包括 Microsoft、ING、Mastercard、Dow Jones、Garmin、National Geographic、Volvo、NRK、HubSpot、Walt Disney 和 AngularJS 等行业领导者。在旧金山、孟买和都柏林，BrowserStack 是私人持有的。 2018 年 1 月，BrowserStack 从 Accel 筹集了 5000 万美元的 A 轮融资。2015 年 10 月，BrowserStack 被《经济时报》初创公司奖评为 Bootstrap Champ。 2019 年 5 月，Ritesh Arora 在#InsightsPodcast 系列中接受了来自 Accel Partners 的 Anand Daniel 的采访。

网站： browserstack.com

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