替代项 - BridgeU

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Workday

Workday

workday.com

Workday是一个云平台，提供人力资源和财务管理解决方案，帮助企业优化员工管理和财务流程。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr是一款求职工具，帮助用户浏览工作招聘网站，保存职位，跟踪申请进度，并管理面试等重要事件。

Kinobi

Kinobi

kinobi.asia

Kinobi是亚洲首屈一指的大学职业中心平台，提供简历制作、职位发布、虚拟招聘会工具和校友追踪研究等功能。

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward是一款为K-12学区设计的学生信息系统和企业资源计划软件，用于简化学校管理和增强运营效率。

12Twenty

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12twenty.com

12Twenty 是一个为雇主和求职者提供连接的平台，简化招聘过程并保护用户隐私。

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar是一个为高等教育机构提供技术解决方案的综合平台，支持学生信息管理和行政操作，改善学生体验和安全性。

Prepler

Prepler

prepler.com

Prepler 是一款自动化的学位规划和课程 mapping 应用，帮助学生理解学位要求和课程安排，避免不必要的课程，促进按时毕业。

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle是一款个性化学习应用，帮助教师根据学生水平提供数学和英语艺术的适应性练习，支持差异化教学和实时进度反馈。

Xello

Xello

xello.world

Xello是一款在线职业探索和教育规划工具，帮助学生了解兴趣、技能，制定实现未来目标的个性化计划。

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

RaiseMe是一个帮助学生为大学做准备的教育平台，通过记录成就连接学生与奖学金机会，提供大学申请过程的资源和信息。

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

Panorama教育是一款支持学校了解和改善学生体验的工具，提供调查、数据分析和干预计划，帮助教育者识别需要额外支持的学生。

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

CounselMore是一款管理大学申请过程的工具，帮助教育顾问、学生和家长高效沟通与协调，简化大学准备工作。

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

VisitDays帮助K-12地区和私立学校将学生与1800多所大学连接，简化寻找和沟通大学的过程，提供无限活动和在线内容。

Overgrad

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Overgrad是一个在线平台，帮助学生设定和跟踪大学与职业目标，探索学校选择，并与相关机构建立联系。

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