替代项 - Azalea Health

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款全方位的医疗记录软件与实践管理解决方案，专为健康和治疗提供者设计，支持预约、账单和远程医疗等功能。
Whereby
whereby.com
Whereby是一个视频会议平台，允许用户通过浏览器进行高质量视频通话，无需下载或登录，支持多种集成功能和自定义选项。
Doxy.me
doxy.me
doxy.me是一个符合HIPAA标准的远程医疗平台，支持医疗专业人员进行远程咨询和患者教育。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib是一款在线预约医生和医疗专业人员的平台，帮助用户根据位置和专业快速找到并预约医疗服务。
iPlum
iplum.com
iPlum是一款为商业专业人士提供的移动通讯应用，支持独立的电话和短信功能，保证安全性及合规性。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD是一款云端医疗管理应用，整合业务和临床流程，支持患者沟通和远程医疗服务，优化医疗保健管理。
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ是一款在线 intake 表单和实践管理软件，旨在优化患者信息收集和工作流程管理，提高医疗效率。
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Health是一款医疗应用，简化患者与医疗提供者之间的沟通，支持安全消息、远程医疗及管理任务。
Valant
valant.io
Valant是为行为健康专业人员设计的电子健康记录系统，旨在简化管理流程和改善患者护理。
Tebra
tebra.com
Tebra是一个综合医疗平台，提供电子健康记录、远程医疗、计费管理等工具，旨在简化独立医疗实践的运营。
Practice Fusion
practicefusion.com
实践融合是美国医生和患者首选的云端电子健康记录平台，简化医疗工作流，提高患者护理。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD是一款医疗计费和实践管理应用，提供索赔跟踪、预约安排、实时患者合规性等功能，以简化行政流程，提高效率。
Weave
getweave.com
Weave是一款综合电话系统和增长工具的平台，帮助医疗机构更容易获取新患者、加快收款、提高收入和生产力。
OhMD
ohmd.com
OhMD是一款患者沟通平台，通过合规的短信和聊天，简化医疗机构与患者之间的交流，提升患者参与度。
Practice Better
practicebetter.io
Practice Better是一款全方位的实践管理软件，帮助健康和保健专业人士有效管理客户、预约和业务运营。
DrChrono
drchrono.com
DrChrono是一款基于云的电子健康记录和医疗计费软件，帮助医疗人员管理患者记录和提高护理效率。
TheraNest
theranest.com
TheraNest是一款针对心理健康专业人士的EHR软件，简化管理任务，支持多提供者预约、远程医疗和临床文档管理。
Jane
jane.app
Jane是一款综合健康和福利管理平台，提供在线预约、调度、保险管理、患者记录和远程医疗等功能，适用于多种医疗领域。
CentralReach
centralreach.com
CentralReach是一款为应用行为分析（ABA）及其他智力和发展障碍护理提供电子病历、实践管理和临床平台的应用。
Medesk
medesk.net
Medesk是基于云的医疗实践管理软件，简化行政任务，提升患者护理，有远程医疗和电子健康记录集成功能。
Clinicea
clinicea.com
Clinicea是一款全球知名的诊所管理平台，适用于多个专业，提供便捷的电子病历及管理软件，适合诊所、连锁诊所和医院门诊。
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Health应用程序是一种医疗实践管理解决方案，旨在简化财务和运营管理，提高患者护理效率。
TrialHub
trialhub.com
TrialHub是一个为临床研究和制药行业设计的平台，提供患者洞察、国家可行性和选址支持，助力临床试验效率提高。
QGenda
qgenda.com
QGenda是一个医疗调度管理平台，提供自动化调度工具，简化时间表管理，提高运营效率和员工满意度。
Healthie
legion.health
Healthie是一个综合医疗管理平台，提供电子健康记录、调度、远程医疗和财务工具，支持医疗护理和沟通。
Maple
getmaple.ca
Maple是一个加拿大虚拟医疗平台，提供全天候医生咨询服务，等待时间少于五分钟，涵盖多种专科医疗服务。
iClinic
iclinic.com.br
iClinic是一款医疗管理软件，帮助诊所管理患者记录、内部沟通和临床数据，支持远程访问与数据安全。
Carepatron
carepatron.com
Carepatron是一个医疗管理平台，帮助医疗专业人员组织和协作，通过在线预约和电子健康记录提高患者护理效率。
Teladoc
teladochealth.com
Teladoc是一个远程医疗应用，提供各种医疗服务，包括视频咨询、健康记录访问和慢性病管理，帮助用户方便获取医疗支持。
WebPT
webpt.com
WebPT是为物理治疗师提供的综合管理平台，支持患者记录、调度、计费和远程医疗，提高护理效率和患者参与度。
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