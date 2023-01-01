AnkiApp Web

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Anki 应用程序是一款跨平台移动和桌面抽认卡应用程序。 在休息时间学习抽认卡。制作包含文本、声音和图像的抽认卡，或下载预制的抽认卡。得益于强大的 AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) 算法，学习效率极高。 AnkiApp 通过云自动执行备份并同步到您的所有设备。

网站： ankiapp.com

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