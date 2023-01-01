Amazon Luna

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

隆重推出 Luna，亚马逊的云游戏服务，您可以轻松地在您已有的设备上玩精彩的游戏。无需等待漫长的下载或更新——只需玩即可。

网站： amazon.com

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