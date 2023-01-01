airBaltic
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立即从波罗的海航空在线购买飞往波罗的海、中东和欧洲的廉价航班。我们从里加、维尔纽斯和塔林飞往 70 多个目的地。 波罗的海航空的合法注册名为 AS Air Baltic Corporation，是拉脱维亚的旗舰航空公司，其总部位于里加附近的马鲁佩市的里加国际机场。其主要枢纽是里加，并在塔林、维尔纽斯和坦佩雷设有基地。
网站： airbaltic.com
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