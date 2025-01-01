替代项 - Accessibly

BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一个云端测试平台，允许开发者在真实设备和浏览器上测试网站和移动应用，提供兼容性和性能的保障。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
All in One Accessibility是一个AI工具，旨在提升网站的可访问性，支持多种功能及语言，帮助满足法律标准。
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
WAVE是一个网页可访问性评估工具，帮助用户识别和解决网站中的可访问性问题，包括提示和结构性错误。
WhoCanUse
whocanuse.com
WhoCanUse 是一款工具，帮助人们理解色彩对视觉障碍者的影响，促进网络内容的可访问性。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款利用AI技术，使网站符合各种无障碍标准的工具，提供可访问性界面、审核和监测功能。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一个云端数字可访问性平台，帮助各类企业构建符合可访问性标准的网站和应用。
ColorsWall
colorswall.com
ColorsWall 是一个存储调色板的工具，可以获取品牌色码、生成随机配色方案，并帮助用户选择网站颜色的组合。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款自动化数字可访问性合规应用，帮助残疾人获取网站信息，符合ADA和WCAG等标准。
UserWay
userway.org
UserWay是数字可访问性平台，帮助网站满足可访问性标准，增强残疾用户的在线体验，提供监控、调整和法律支持等功能。
DubBot
dubbot.com
DubBot是一款网站治理软件，提供网站质量检查和可访问性测试，帮助用户发现拼写错误、断链和无障碍问题等。
AChecker
achecks.org
AChecker是一款网页可访问性评估工具，帮助开发者确保其内容对所有用户可访问，提供详细报告以改进可访问性。
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
ExcellentWebCheck 是一个全面的网站可访问性测试和监控平台，旨在提升在线存在感和用户体验，确保网站符合可访问性标准。
Evinced
evinced.com
Evinced是一款提供数字可访问性解决方案的软件，帮助企业确保其Web和移动产品可被所有人访问，监测并改善可访问性问题。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款网站分析和优化工具，生成视觉站点地图，提供内容审计、设备跟踪和SEO策略支持。
Colorable
colorable.jxnblk.com
Colorable是一个互动网页工具，帮助用户评估和创建符合可访问性标准的颜色组合，确保前景文本与背景色之间有足够的对比度。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一个数字可访问性平台，提供工具和支持，帮助组织确保其网站和应用对所有用户，包括残疾人，均可访问。
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay 是一个数字可访问性解决方案，帮助企业改善网站的无障碍性，确保残疾人可以轻松访问网络内容。
Contrast Ratio
siegemedia.com
该应用程序帮助用户检查网站背景与字体颜色之间的对比度，以确保符合可访问性标准，提升可读性。
QualiBooth
qualibooth.com
QualiBooth是一款网络无障碍解决方案，通过实时扫描和持续监控帮助企业实现ADA和WCAG合规。
User1st
user1st.com
User1st 提供先进的网络可访问性解决方案，帮助组织符合标准并为不同能力的用户提供可访问的在线内容。
Rocket Validator
rocketvalidator.com
Rocket验证器是一个自动化工具，帮助网站开发者快速检测网站的可访问性和HTML问题，并生成详细报告。
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs是一个为残疾人士和视觉、听觉障碍者提供无障碍格式的数字出版平台，支持文档创建和可访问性监测。
Equally AI
equally.ai
同样AI是一款自动合规软件，帮助企业确保网站符合ADA和WCAG标准，提升用户可访问性，支持多种语言和个性化体验。