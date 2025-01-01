替代项 - Acadle

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific是一个在线课程创建和管理平台，支持多种内容格式并提供分析工具，帮助创作者轻松销售数字学习产品。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana 是一个 AI 驱动的学习平台，帮助组织访问和分享知识，自动化管理任务，提高员工培训效率。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud是一个在线学习平台，通过实际操作训练IT和DevOps技能，提供大量课程和动手实验室，以帮助用户提升职业能力。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn是一个云基知识与学习管理平台，支持创建互动课程、跟踪进度并生成报告，以促进企业内的知识共享和培训。

iSpring Learn

iSpring Learn

ispringsolutions.com

iSpring Learn是一个全面的在线培训平台，支持企业创建培训课程、自动化流程并提供详细报告，适合各种规模的企业。

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual是一款知识传递和培训平台，帮助团队记录和管理操作流程、政策和程序，以提高入职和培训效率。

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。

Litmos

Litmos

litmos.com

Litmos是一款云端学习管理系统，帮助公司创建和管理在线培训课程，并提供学习路径、评估及报告功能。

Disco

Disco

disco.co

Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

云评估是一个实时培训和评估平台，支持技能培训、离线学习和社交学习，适合各种组织和高等教育机构。

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