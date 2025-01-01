替代项 - Acadle

Moodle
moodle.org
Moodle是一个开源学习管理系统，提供课程管理、用户角色定义和多语言支持，适用于各种教育和培训场景。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace是一款学习管理平台，支持个性化学习体验，适用于K-12、高等教育和企业培训，提供易于使用的技术和工具。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一个灵活的学习管理系统，支持课程管理、个性化学习路径和社交学习功能，适合各种教育和企业环境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Thinkific
thinkific.com
Thinkific是一个在线课程创建和管理平台，支持多种内容格式并提供分析工具，帮助创作者轻松销售数字学习产品。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
Sana AI
sana.ai
Sana 是一个 AI 驱动的学习平台，帮助组织访问和分享知识，自动化管理任务，提高员工培训效率。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款云端学习管理系统，帮助组织创建、管理和交付在线培训，支持自定义、移动学习和多种语言。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一个在线学习平台，通过实际操作训练IT和DevOps技能，提供大量课程和动手实验室，以帮助用户提升职业能力。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一个为WordPress设计的学习管理系统，用户可以创建、管理和销售在线课程，支持多种货币化策略和详细分析。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一个云基知识与学习管理平台，支持创建互动课程、跟踪进度并生成报告，以促进企业内的知识共享和培训。
iSpring Learn
ispringsolutions.com
iSpring Learn是一个全面的在线培训平台，支持企业创建培训课程、自动化流程并提供详细报告，适合各种规模的企业。
Schoox
schoox.com
Schoox是一个学习管理系统，提供个性化培训和社交学习功能，支持多种学习格式，并可与人力资源系统集成。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一个在线学习管理系统，帮助企业创建和销售多种类型的在线课程，支持个性化学习路径和营销工具。
Showpad
showpad.com
Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
Trainual
trainual.com
Trainual是一款知识传递和培训平台，帮助团队记录和管理操作流程、政策和程序，以提高入职和培训效率。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一款在线培训平台，帮助组织创建互动课程，提供微学习体验，支持多设备访问和实时报告分析。
Degreed
degreed.com
Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一款SaaS软件，提供培训、知识库、测验、调查和客户关系管理工具，旨在提升员工学习和客户满意度。
Docebo
docebo.com
Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。
Litmos
litmos.com
Litmos是一款云端学习管理系统，帮助公司创建和管理在线培训课程，并提供学习路径、评估及报告功能。
Disco
disco.co
Disco 是一个学习社区平台，帮助创建者管理成员入驻、提供个性化学习体验和社区参与工具。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款学习管理系统（LMS），帮助企业提供培训，支持内容创建与跟踪进度，同时具有自定义与集成功能。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是一个综合员工体验平台，集成了内部网、培训、团队合作和内容管理，促进高效的沟通与协作。
Cloud Assess
cloudassess.com
云评估是一个实时培训和评估平台，支持技能培训、离线学习和社交学习，适合各种组织和高等教育机构。