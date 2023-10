Chơi Super Sus -Who Is The Impostor trực tuyến miễn phí với đám mây di động now.gg. Super Sus là trò chơi hành động suy luận xã hội của PIProductions sẽ khiến bạn thức cả đêm! Để tìm ra những kẻ có tội, hãy sử dụng tài năng suy luận xã hội và lừa dối của bạn, đồng thời thuyết phục các thành viên phi hành đoàn tin bạn! Chơi trực tuyến với tối đa chín người thật khác khi bạn cố gắng giải mã bí ẩn về những kẻ mạo danh. Để tiến gần hơn đến việc tìm ra ai là kẻ mạo danh, hãy thực hiện các nhiệm vụ điều tra. Nhưng hãy cảnh giác: những kẻ mạo danh nằm trong nhóm và sẽ không dừng lại ở việc “giết” thủy thủ đoàn!

