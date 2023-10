Zombie Cows là một trò chơi kỹ năng được tạo bởi CodeThisLab. Trò chơi này mang đến một sự thay đổi điên rồ cho trải nghiệm Whack-a-Mole cổ điển bằng cách cho phép bạn đánh động vật zombie. Sử dụng búa của bạn để đánh vào đầu các loại bò zombie khác nhau và kiếm điểm cho nó. Hãy cẩn thận để không đánh con chó khiến bạn bị trừ điểm. Có 7 cấp độ khó dần dần, vì vậy hãy chuẩn bị kiểm tra phản xạ của bạn. Đừng quên chia sẻ trò chơi này với bạn bè và so sánh điểm số cao của bạn! Hãy nhấn hoặc nhấp vào những con bò mới nổi để đánh chúng. Bò Zombie được tạo bởi CodeThisLab. Họ có các trò chơi thông thường khác trên Poki: 4 Hình 1 Từ, Thử thách Bóng bầu dục Mỹ, Tháp Hộp, Lật chai, Quần vợt thực sự, sách tô màu, Flags Maniac, Trò chơi Ngỗng, Hexagon Fall, Khối đỗ xe, Cột tiệc thú cưng, Rugby Rush, Spider Solitaire, Sushi Matching, Sweety Mahjong, Sweety-memory, Swipe Basketball, The Sorcerer, The Stones of the Pharaoh, Tic Tac Toe, Touchdown Rush, Tripeaks Solitaire, Ultimate Swish, Ultimate Tic Tac Toe, Watercraft Rush, Whack em all, Tìm kiếm từ, Wordoku, Word Finder và Xmas Catcher

