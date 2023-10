You Only Livez Twice hay còn gọi là YOLT là một trò chơi mà bạn cần sống sót như một con người chống lại lũ zombie. Trò chơi có 7 cấp độ trong các môi trường khác nhau như rừng, thành phố, trang trại và tàu hải quân cũ. Độ khó của mỗi cấp độ dao động từ hướng dẫn đến gần như không thể. Nhân tiện, đó không phải là một vấn đề, bởi vì một khi bạn bị lũ thây ma ăn thịt, bạn có thể gia nhập phe của chúng và bắt được con người. Bạn có thể hoàn thành các cấp độ với trạng thái A là con người hoặc trạng thái B là zombie. WASD - moveMouse - lookClick - bắnYou Only Livez Twice được tạo bởi Ben McMahan. Ông từng là người sáng tạo chính của Google Doodles nổi tiếng.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với You Only Livez Twice theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.