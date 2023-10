Top Down Battleground là trò chơi bắn súng trực tuyến nhiều người chơi 3D, nơi bạn chiến đấu chống lại những người chơi hoặc bot khác ở nhiều đấu trường khác nhau. Mục tiêu của bạn là tiêu diệt càng nhiều người chơi càng tốt bằng cách sử dụng nhiều loại vũ khí từ SMG, Shotgun, Bazooka, Akimbo, v.v. cho đến các sức mạnh đặc biệt như Spikes, Dash, v.v.! Bạn sẽ thu thập tiền xu sau mỗi lần tiêu diệt và với những đồng tiền này, bạn có thể mở khóa vũ khí tốt hơn hoặc bạn có thể tùy chỉnh nhân vật và danh hiệu của mình để chiến đấu theo phong cách. Tận dụng các bức tường và đồ vật trong đấu trường để ẩn nấp và nắm bắt thời điểm thích hợp để tấn công kẻ thù của bạn. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu bắn súng đầy hành động thú vị này chưa? Đừng quên sao chép liên kết lời mời trong trò chơi và gửi cho bạn bè của bạn để họ có thể tham gia trận đấu của bạn! Chiến trường từ trên xuống được tạo bởi Thomas Simon. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Bạn có thể chơi Top Down Battleground miễn phí trên Poki. Top Down Battleground có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

