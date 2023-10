The Stones of the Pharaoh là một trò chơi tư duy trong đó người chơi phải vượt qua cấp độ bằng cách ghép tất cả các khối có cùng màu. Sử dụng các kỹ năng chiến lược của bạn để kết hợp các nhóm khối, xóa màn hình nhanh nhất có thể và nhận được càng nhiều điểm càng tốt! Bạn có dám tham gia cuộc phiêu lưu ở Ai Cập cổ đại này không? Xóa khối - Nhấp chuột trái Lật Chai được tạo bởi CodeThisLab.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với The Stones of the Pharaoh theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.