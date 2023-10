Retro Bowl là một trò chơi bóng đá phong cách Mỹ được tạo bởi New Star Games. Bạn đã sẵn sàng dẫn dắt đội bóng trong mơ của mình giành chiến thắng chưa? Trở thành ông chủ của nhượng quyền thương mại NFL của bạn, mở rộng danh sách của bạn, đảm nhận nhiệm vụ báo chí để giữ cho đội và người hâm mộ của bạn hài lòng. Vô số cách để tùy chỉnh đội và chiến lược của bạn sẽ đảm bảo trò chơi sẽ không bao giờ lặp đi lặp lại hoặc nhàm chán. Bạn thậm chí có thể chỉnh sửa tên, áo đấu hoặc vị trí của mọi cầu thủ! Với sự trợ giúp của đại lý miễn phí, bạn có thể dễ dàng cải thiện hoặc xây dựng lại nhóm của mình theo ý thích. Retro Bowl có sự kết hợp hoàn hảo giữa điều khiển và tự động chơi, vì vậy bạn sẽ không thể bỏ trò chơi quản lý nhóm theo phong cách cổ điển tuyệt đẹp này! Bạn có thể vượt qua điểm số và đưa đội của mình tiến tới giải thưởng cuối cùng không? Retro Bowl có thể được chơi trên PC của bạn. Và kể từ bản cập nhật năm 2021 của Retro Bowl, nó có thể chơi trên web bằng điện thoại di động và máy tính bảng của bạn! Điều hướng - Chuột / Bàn di chuột Chọn - LMBRetro Bowl được tạo bởi New Star Games Ltd. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Retro Bowl có thể được chơi trực tuyến và ngoại tuyến!Có, Retro Bowl có thể được chơi bằng thiết bị di động của bạn trên Poki!Trong Retro Bowl, bạn chơi tấn công chứ không chơi phòng thủ. Điều này không chỉ có nghĩa là việc xây dựng một lối tấn công chất lượng quan trọng hơn việc xây dựng một hàng phòng thủ tốt mà còn có nghĩa là không có vị trí phòng thủ cá nhân nào quan trọng hơn bất kỳ vị trí phòng thủ nào khác. Nhấp vào vòng tròn màu xanh bên dưới người chơi. Khi chạy, bạn thực sự có thể di chuyển lên và xuống bằng cử chỉ vuốt. Bạn có thể chuyển đổi đội trong Retro Bowl. Khi thay đổi đội trong Retro Bowl, bạn có thể dự đoán một cách hợp lý rằng đội mà bạn chuyển sang sẽ có phong độ tồi tệ như đội mà bạn đã bắt đầu sự nghiệp cùng, bất kể xếp hạng được hiển thị của đội đó như thế nào. Giới hạn lương trong Retro Bowl bắt đầu từ 200 triệu USD!Cách an toàn nhất để chơi Retro Bowl và các trò chơi khác với bạn bè của bạn trên Poki.no.Bạn có thể chơi Retro Bowl trên máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng của mình tại đây trên Poki.

Trang web: poki.com

