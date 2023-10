Tắc kè hoa Greg đang đói và chỉ có bỏng ngô mới làm thỏa mãn anh ta! Hãy giúp Greg lấp đầy bụng bằng món ăn yêu thích của anh ấy bằng cách giải hơn 85 câu đố hấp dẫn, đầy thử thách trên 5 thế giới trong Pull My Tongue. Kéo lưỡi của Greg về phía bắp rang, nhưng hãy cẩn thận để tránh các dây điện, gai và các mối nguy hiểm khác cản đường anh ta! Nếu điều đó vẫn chưa đủ để kiểm tra khả năng giải đố của bạn, thì còn có 3 sao ở mỗi cấp độ của Pull My Tongue để thu thập, để bạn có thể thể hiện sự nhạy bén của mình VÀ giúp Greg lấy một món ăn nhẹ ngon miệng!Giới thiệu về người sáng tạo: Pull My Tongue được tạo ra bởi nhà phát triển solo David Marquardt có trụ sở tại Thụy Điển. Các trò chơi khác của David bao gồm trò chơi giải đố vô tận Glitch Dash.

Trang web: poki.com

