Off the Rails là một trò chơi nền tảng được phát triển bởi Nitrome. Bạn điều khiển một chiếc xe đẩy nhỏ do hai nhân vật đẩy. Tăng sức mạnh cho xe đẩy thông qua việc đẩy cơ khí! Liệu bạn có thể đạt đến cuối mỗi cấp độ không? Các điều khiển được giải thích trong trò chơi Trò chơi này được Nitrome tạo ra dưới dạng trò chơi flash và sau đó được AwayFL mô phỏng bằng HTML5 cho Poki. Chơi các flash game khác của Nitrome trên Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Đối tượng thử nghiệm màu xanh lá cây và Đối tượng thử nghiệm màu xanh lam

Trang web: poki.com

