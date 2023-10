Moto X3M là một game đua xe đạp trực tuyến. Mục tiêu là đua xe máy của bạn vượt qua các cấp độ với những chướng ngại vật di chuyển lớn mà bạn phải nhảy qua hoặc tránh. Bạn có thể lộn nhào trên không để giảm thời gian cuối cùng và ghi điểm hoàn hảo. Biết khi nào nên dừng lại hoặc gặp sự cố và hồi sinh. Cố gắng hoàn thành các cấp độ trong thời gian ngắn nhất có thể. Moto X3M lần đầu tiên được phát hành dưới dạng trò chơi flash trên web vào năm 2016. Sau đó, nó được studio phát triển trò chơi Madpuffers chuyển thành trò chơi html5. Moto X3M là phiên bản đầu tiên trong dòng Moto X3M bao gồm Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party và Moto X3M Spooky Land mới nhất. Loạt trò chơi này cũng là một trong những trò chơi phổ biến nhất trong danh mục Trò chơi mô tô của chúng tôi. Đây là cách bạn chơi Moto X3M: Moto X3M có tổng cộng 22 cấp độ khác nhau để chơi. Trò chơi mới nhất trong dòng Moto X3M là Moto X3M Spooky Land. Trò chơi này được phát hành vào tháng 10 năm 2019. Dòng Moto X3M được Madpuffers phát triển vào năm 2016. Họ cũng được biết đến với các trò chơi khác ngoài dòng Moto X3M. Họ đã tạo ra các trò chơi như Bậc thầy bóng đá và Ngôi sao bóng rổ. Mỗi cấp độ bạn có thể nhận được tối đa 3 sao. Những ngôi sao này dựa trên thời gian. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên tốt nhất để cải thiện thời gian của mình và có thể tăng từ 1 hoặc 2 sao lên 3 sao. Kiểm soát tốc độ của bạn. Đôi khi, tốt hơn là bạn nên giảm tốc độ để hoàn thành cấp độ nhanh hơn. Làm chủ các thủ thuật và pha nguy hiểm của bạn. Thực hiện các động tác lộn trước và lộn sau để tiết kiệm nửa giây thời gian của bạn. Mỗi lần lật được tính trong 0,5 giây và vâng, chúng cộng lại. Tuy nhiên, một số thủ thuật có thể làm bạn chậm lại, vì vậy hãy nhớ rằng thời gian thưởng không phải lúc nào cũng xứng đáng. Bạn có thể nhận được lực đẩy nếu bạn chỉ tiếp đất bằng lốp sau khi chạm đất. Càng thẳng đứng càng tốt, nhưng quá thẳng đứng có thể khiến bạn mất thời gian. Vì vậy, hãy cố gắng tìm góc chụp hoàn hảo. Đôi khi, tăng tốc một chút sau khi đứng yên có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Giữ bàn đạp ga và phanh cùng lúc (W+S) hoặc (Mũi tên lên + Mũi tên xuống). Những khoảnh khắc hoàn hảo cho những lần tăng sức mạnh này là khi bạn phải đợi một giây trước khi có thể tiếp tục lên cấp. Bộ hẹn giờ bắt đầu khi bạn nhấn các phím W, A, D hoặc UP, Down, Right. Đôi khi bạn bị bỏ rơi khi bắt đầu, vì vậy hãy cố gắng bấm phím vào đúng thời điểm để bộ đếm thời gian bắt đầu muộn hơn. Chơi bản đồ ít nhất một vài lần. Ghi nhớ vị trí cần nhảy, giảm tốc độ hoặc chạy hết tốc lực. Và thực hành tất cả các mẹo và thủ thuật được đề cập ở trên. Một số có thể cần nhiều kỹ năng và thời gian hơn những cái khác. Hãy tận hưởng thời gian cải thiện Moto X3M của bạn! Bạn có thể chơi Moto X3M trực tuyến miễn phí trên Poki. Poki là sân chơi trực tuyến lớn nhất. Mỗi tháng có hơn 30 triệu game thủ chơi trực tuyến trên Poki. Bạn muốn khám phá nhiều trò chơi tuyệt vời hơn? Hãy xem trang chủ Poki với các trò chơi mới nhất của chúng tôi hoặc bắt đầu khám phá trên trang Trò chơi phổ biến của chúng tôi.

Trang web: poki.com

