Little Master Cricket là một trò chơi thể thao nơi bạn rèn luyện kỹ năng đánh bóng của mình. Với công cụ vật lý ragdoll và sơ đồ điều khiển độc đáo giúp bạn trực tiếp điều khiển con dơi, Little Master Cricket cung cấp các lựa chọn chơi phòng thủ và tránh ra ngoài hoặc cố gắng vượt qua một thế kỷ nhanh chóng. Xoay gậy để đánh bóng về phía khu vực ghi điểm có sọc, nhưng tránh đưa bóng đến khu vực màu vàng và đen, nơi bạn sẽ bị bắt! Bạn sẽ cần sự tập trung và kỹ năng tốt để được tuyên bố là nhà vô địch thế giới và giành được danh hiệu Little Master! Chia sẻ trò chơi với bạn bè của bạn để nhân lên niềm vui! Xoay gậy để đánh bóng về phía khu vực ghi điểm có sọc, nhưng tránh đưa bóng đến khu vực màu vàng và đen, nơi bạn sẽ bị bắt. Bảo vệ gốc cây của bạn! Little Master Cricket được tạo ra bởi Bennett Foddy. Chơi các trò chơi huyền thoại khác của họ trên Poki: Lên đỉnh, Quá nhiều Ninja, GIRP, QWOP và Người cưỡi cột

Trang web: poki.com

