Lands of Blight là một trò chơi phiêu lưu hành động trong đó bạn điều khiển một nhân vật tự động tấn công cứ sau vài giây và bạn cần phải sống sót trước những làn sóng quái vật liên tục. Đơn giản chỉ cần đi bộ xung quanh khu vực và tấn công càng nhiều quái vật càng tốt trong khi cố gắng thoát khỏi vòng vây của chúng. Bạn sẽ nhận được kinh nghiệm và thăng cấp khi tiêu diệt vô số kẻ thù của mình, tương tự như các trò chơi nhập vai và lừa đảo khác. Và mỗi khi lên cấp, bạn sẽ mở khóa một sức mạnh ngẫu nhiên sẽ thay đổi cách bạn chơi trò chơi. Chọn loại sức mạnh bạn sẽ nhận được vì nó sẽ gây ra hậu quả. Lập chiến lược phát triển anh hùng của bạn và đảm bảo rằng bạn chỉ chọn những sức mạnh tốt nhất để giúp bạn vượt qua màn đêm. Có những sức mạnh như chữa bệnh, tăng sức tấn công, bán kính đánh mở rộng và thậm chí cả những phép thuật thú vị như quả cầu lửa và tia sét. Hãy chắc chắn rằng bạn đánh vào rương để mở khóa những giải thưởng đáng ngạc nhiên! Bạn có thể sống sót đến bình minh trong Lands of Blight không? Di chuyển - Phím WASD hoặc Mũi tênESC - Tạm dừng hoặc bỏ tạm dừng Thanh dấu cách - Chấp nhận lựa chọnLands of Blight được tạo bởi 7Spot Games. Chơi các trò chơi giải đố khác của họ trên Poki: Chuột Ninja, Xe tải di chuyển: Tiền thưởng, Xe tải di chuyển: Xây dựng, Xe tải di chuyển, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 và Truck Loader 5Bạn có thể chơi Lands of Blight miễn phí trên Poki. Lands of Blight có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

