Idle Lumber Inc. là trò chơi mô phỏng quản lý được tạo bởi NoPowerup. Trong trò chơi này, bạn có thể xây dựng đế chế gỗ của riêng mình và trở thành ông trùm gỗ! Bắt đầu từ việc nhỏ bằng cách vận hành một xưởng cưa và thuê một số công nhân. Bạn có thể mở rộng nhà máy của mình bằng cách nâng cấp công cụ, nhân viên và người quản lý. Khai thác cây bền vững bằng cách thuê người trồng cây, mua thêm đất để trồng rừng. Huấn luyện thợ rừng của bạn trở thành những công nhân lành nghề để họ có thể khai thác gỗ hiệu quả hơn nữa. Chạy các chiến dịch tiếp thị để thu hút khách hàng mới, xử lý đơn hàng hiệu quả để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Có rất nhiều điều bạn có thể làm trong Idle Lumber Inc. để xây dựng đế chế gỗ lớn nhất. Hãy tiếp tục và tham gia vào trò chơi ông trùm gỗ số một! Nhấn hoặc nhấp chuột trái vào một mảnh đất, đồ vật hoặc công nhân để tương tác với nó. Idle Lumber Inc. được tạo bởi NoPowerup. Chơi các trò chơi gây nghiện khác của họ trên Poki: Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ và Traffic Rush!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Idle Lumber Inc theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.