House of Hazards là một trò chơi kỹ năng vui nhộn được tạo bởi NewEichGames. Trong House of Hazards, bạn chạy đua để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một căn hộ nơi đối thủ theo dõi bước đi của bạn trong thời gian thực và đặt bẫy để đánh bại bạn. Tránh các chướng ngại vật như đèn rơi và tủ đung đưa để hoàn thành tất cả các mục tiêu của bạn và giành chiến thắng trong vòng chơi. Tương tự, hãy ngăn cản đối thủ của bạn hoàn thành nhiệm vụ bằng cách kích hoạt bẫy của chính bạn vào đúng thời điểm. Hãy chú ý đến vòng quay may mắn cuối mỗi vòng để tìm hiểu luật chơi của vòng tiếp theo. Bạn đã sẵn sàng cho một thời gian vui vẻ nguy hiểm chưa? House of Hazards gây nghiện đến mức cần phải kèm theo một cảnh báo! Người chơi 1Người chơi 2House of Hazards được tạo ra bởi NewEichGames, một công ty phát triển trò chơi có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể chơi các trò chơi Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers và Ping Pong Chaos của họ trên Poki.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với House of Hazards theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.