Day of Meat: Radiation là một trò chơi phòng thủ tháp nhàn rỗi nói về việc sống sót trong vùng đất hoang hậu tận thế. Sau khi hành tinh bị phá hủy bởi sự kiện ngày tận thế, những con quái vật phóng xạ đã bắt đầu tàn phá. Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ bản thân và căn cứ của mình khỏi làn sóng quái vật đáng sợ tấn công bạn. Căn cứ của bạn sẽ tự động bắn hạ mọi kẻ thù, nhưng nhiệm vụ của bạn là nghiên cứu và nâng cấp căn cứ một cách hiệu quả mà không bị đám đông áp đảo. Khám phá và nâng cấp vũ khí, cơ sở vật chất, đạn mới, khả năng phục hồi sức khỏe, sức mạnh độc đáo đáng ngạc nhiên và hơn thế nữa! Hãy chú ý đến thực tế là những nâng cấp bạn áp dụng trong Phòng thí nghiệm sẽ là vĩnh viễn. Vì vậy, hãy cân bằng tốt giữa nghiên cứu thời gian thực và nâng cấp phòng thí nghiệm, đồng thời đảm bảo bạn tăng tốc trò chơi bất cứ khi nào cần thiết. Đừng quên chia sẻ nó với bạn bè của bạn để xem ai có thể sống lâu hơn! Nhấp hoặc nhấn vào bản nâng cấp ở cuối màn hình của bạn. Nếu nút có màu xanh nghĩa là bạn có đủ tiền để nghiên cứu nó. Nếu nó màu đỏ, bạn cần tiết kiệm thêm. Ngày Thịt được tạo ra bởi Lampogolovii. Chơi trò chơi bắn súng nhàn rỗi khác của họ trên Poki: Day of Meat! Bạn có thể chơi Day of Meat: Radiation miễn phí trên Poki. Day of Meat: Radiation có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

