Dana: Relics for Sale là một trò chơi nền tảng trong đó bạn là một thợ săn di tích, người được giao nhiệm vụ thu hồi các di vật bị thất lạc từ nhiều thương gia khác nhau. Băng qua những khu rừng cổ xưa và chạy qua những vùng đất hoang băng giá để tìm kho báu vô giá, nhảy lên hoặc vượt qua kẻ thù và chướng ngại vật, thu thập tiền xu và đá quý, đồng thời nhặt chìa khóa sẽ mở khóa những cánh cửa dẫn đến những cuộc phiêu lưu thú vị hơn! Bạn có thể tìm thấy tất cả các di vật ở một số cấp độ thử thách và bán tất cả chúng không? Đừng quên chia sẻ trò chơi này với bạn bè của bạn! Di chuyển - Phím A/D hoặc Mũi tên Nhảy - Thanh W hoặc Phím cách Nhặt/Ném - Z hoặc EDana: Relics for Sale được tạo bởi Ulpo Media. Chơi trò chơi khác của họ trên Poki: Grow Up the CatsBạn có thể chơi Dana: Relics for Sale miễn phí trên Poki.Dana: Relics for Sale có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dana: Relics for Sale theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.