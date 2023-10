Breaking the Bank là phần đầu tiên của loạt trò chơi nổi tiếng Henry Stickmin. Giúp Henry Stickmin đột nhập vào một ngân hàng nằm giữa sa mạc. Chọn một trong những quyết định mạo hiểm và xem phần còn lại của câu chuyện mở ra. Bạn có thể đào đường hầm, sử dụng chất nổ, khoan bằng tia laser, phá hủy bằng những quả bóng phá hủy, sử dụng dịch chuyển tức thời hoặc thậm chí là ngụy trang! Đảm bảo chơi Breaking the Bank nhiều lần để có được tất cả các kết thúc. Bạn có thể tìm thấy tất cả các trò chơi Henry Stickman trên Poki để chơi trực tuyến miễn phí ngay bây giờ. Sử dụng nút chuột trái để tương tác với các đồ vật. Breaking the Bank được tạo bởi Puffballs United. Chơi các trò chơi Henry Stickmin huyền thoại khác của họ trên Poki: Thoát khỏi nhà tù, Trộm kim cương, Xâm nhập phi thuyền và Chạy trốn khỏi khu phức hợp

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Breaking the Bank theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.