Blocky Puzzle is a block puzzle that brings the timeless charm of Tetris to your fingertips, but this time with a twist – you're in control of where those blocks go! Whether you're diving into the endless challenges of Classic mode or taking on thrilling level-based adventures, the excitement never stops. With intuitive gameplay and captivating visual effects, Blocky Puzzle offers a truly immersive gaming experience for puzzle lovers of all ages. Are you ready to tackle the ultimate blocky challenge?

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Blocky Puzzle theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.