Beecoins Inc là một trò chơi hợp nhất được tạo bởi Avix Games. Trong trò chơi này, bạn hợp nhất những con ong dễ thương! Bắt đầu với những chú ong con sau đó làm cho chúng lớn lên! Bạn có thể nhận được beecoin để giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn. Bạn sẽ là người nuôi ong giỏi nhất ngoài kia chứ? Chọn và di chuyển ong - Nhấp và kéo nút chuột trái Beecoins Inc được tạo bởi Avix Games. Họ có nhiều trò chơi thú vị khác trên Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right và Twice!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Beecoins Inc theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.