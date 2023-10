4th and Goal 2022

Thứ 4 và Mục tiêu 2022 là một trò chơi Bóng đá Mỹ, trong đó bạn là tiền vệ chuyên nghiệp dẫn dắt đội của mình đến chiến thắng. Trong phần mới nhất của loạt game được yêu thích, có các đội, chiến lược và cách thiết lập đội hoàn toàn mới trong sổ tay của bạn. Với tư cách là Tiền vệ của đội bóng đá của bạn, bạn cần thực hiện các lệnh gọi để ghi bàn chạm bóng và chuyển đổi chúng. Chọn các lượt chơi của bạn từ sổ tay một cách khôn ngoan để bạn có thể bỏ chặn những người chơi khác để thử ghi điểm và biến đó thành nỗ lực của cả nhóm! Tạo những cú đánh lớn, ghi bàn chạm bóng và chọn các vở kịch được tạo bởi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và hiện tại và trước đây là trường trung học, đại học và chuyên nghiệp! Chọn các bước di chuyển khác nhau từ sách hướng dẫn để thiết lập một lối chơi chuyền bóng tuyệt vời hoặc cố gắng giành lấy một vài mét cho chính mình và thiết lập một lối chơi khác. Thi đấu trong một trận đấu Giải vô địch duy nhất, chiến đấu trong Giải đấu Playoff và chuẩn bị cho giải Super Bowl tiếp theo ở hạng 4 và Mục tiêu 2022! Hãy trở thành tiền vệ của đội bóng đá của bạn và thực hiện các yêu cầu ghi bàn chạm bóng và chuyển đổi chúng. Chọn các bước di chuyển khác nhau từ sách hướng dẫn để thiết lập một pha chuyền bóng tuyệt vời hoặc cố gắng giành lấy vài mét cho bản thân và thiết lập một lượt chơi khác. Di chuyển - Các phím mũi tên Vượt/Phát - A/S/DBoost - Bóng WSnap - Phím cách Điều hướng menu - Mouse4th và Mục tiêu 2022 được tạo bởi Glowmonkey. Chơi các trò chơi thể thao khác của họ trên Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020, and 4th and Goal 2019 2021 Thứ 4 và bàn thắng là một cụm từ trong bóng đá chỉ ra rằng khoảng cách giữa đường biên kịch và khu vực cuối sân là dưới 10 thước, nghĩa là đội còn cách một điểm chạm bóng cả thước. Nếu một đội đang ở vị trí thứ 4, điều này có nghĩa là họ đang hướng tới một cú chạm bóng.

Trang web: poki.com

