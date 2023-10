CHƠI MỌI NƠI Thật dễ dàng để chơi mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần bạn đã đăng nhập, bạn có thể tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào. Câu đố của bạn sẽ có sẵn trong ứng dụng và trên web. CÂU ĐỐ HÀNG NGÀY Ô chữ: Ô chữ trong ứng dụng là cùng một câu đố được in hàng ngày trên tờ báo New York Times. Nó tăng độ khó từ thứ Hai đến thứ Bảy. Câu đố ngày Chủ nhật ở mức độ trung bình (nhưng là câu đố lớn nhất). Ô chữ nhỏ: Mini là một ô chữ ngắn mà bạn có thể hoàn thành trong vài phút - thật hoàn hảo để chơi trong giờ giải lao trong ngày. Mini không tăng độ khó trong suốt cả tuần và có các manh mối đơn giản hơn. Spelling Bee: Có phải bạn đang xáo trộn bộ đồ mạnh mẽ của mình? Chơi Spelling Bee và xem bạn có thể tạo được bao nhiêu từ với 7 chữ cái. Các câu đố Spelling Bee mới có sẵn hàng ngày vào lúc 3 giờ sáng theo giờ E.T. GÓI CÂU ĐỐ MINI VÀ MIDI Tải xuống những câu đố theo chủ đề này và thêm chúng vào bộ sưu tập của bạn. Câu đố đầu tiên trong mỗi gói là miễn phí. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra lại các gói mới. CÂU ĐỐ TRƯỚC ĐÂY Người đăng ký ô chữ có thể chơi Ô chữ và Mini từ kho lưu trữ của chúng tôi, có từ năm 1993. TÍNH NĂNG GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT Kiểm tra hoặc hiển thị các ô ô chữ, từ hoặc toàn bộ câu đố riêng lẻ hoặc bật Tự động kiểm tra để giúp bạn hoàn thành câu đố. Cho phép phối màu tối của chúng tôi để chơi bất cứ lúc nào trong ngày. Tự tính thời gian hoặc tắt bộ hẹn giờ để chơi theo tốc độ của riêng bạn. BẢNG XẾP HẠNG Hoàn thành Ô chữ nhỏ hàng ngày và so sánh thời gian giải với bạn bè của bạn. Bạn không cần đăng ký để truy cập tính năng này nhưng bạn sẽ cần thiết lập tài khoản New York Times miễn phí nếu chưa có tài khoản.

