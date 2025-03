Phần mềm phát hiện và ứng phó được quản lý (MDR) - Ứng dụng phổ biến nhất - Hoa Kỳ

Lockwell

Lockwell là cách dễ dàng và hợp lý nhất để bảo vệ doanh nghiệp nhỏ của bạn khỏi các mối đe dọa trên mạng. Trong thời đại mà các mối đe dọa mạng ẩn nấp sau mọi ngóc ngách kỹ thuật số, các doanh nghiệp cần có giải pháp bảo mật tích hợp, mạnh mẽ để bảo vệ mọi khía cạnh của sự hiện diện trực tuyến của họ. Enter Lockwell, một bộ an ninh mạng toàn diện được thiết kế tỉ mỉ để mang lại khả năng bảo vệ tuyệt vời trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Kho mật khẩu được mã hóa: Trọng tâm của mọi chiến lược bảo mật là việc bảo vệ tài khoản. Kho mật khẩu được mã hóa hai đầu của Lockwell không chỉ là một giải pháp lưu trữ an toàn; đó là một pháo đài kỹ thuật số. Cho dù bạn đang nhập hay thêm chi tiết tài khoản theo cách thủ công, mọi phần dữ liệu đều được bao bọc trong các lớp mã hóa. 2FA tích hợp đảm bảo lớp bảo mật bổ sung, trong khi các trường tùy chỉnh cho phép lưu trữ dữ liệu phù hợp. Ngoài ra, tính năng cộng tác nhóm tích hợp đảm bảo rằng các tài khoản công việc và dữ liệu nhạy cảm của công ty có thể được chia sẻ liền mạch và an toàn giữa các thành viên trong nhóm. Bảo vệ thiết bị bằng tính năng chống phần mềm độc hại: Trong thế giới ngày nay, các mối đe dọa từ phần mềm độc hại phát triển hàng ngày. Công cụ chống phần mềm độc hại thế hệ tiếp theo của Lockwell luôn cảnh giác, đảm bảo các thiết bị của công ty bạn vẫn không bị ảnh hưởng bởi phần mềm tống tiền, vi rút và các thực thể độc hại khác. Bảo vệ theo thời gian thực có nghĩa là ngay khi người dùng gặp phải một tệp có khả năng gây hại, hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động, xác định và vô hiệu hóa mối đe dọa. Người dùng cũng có thể bắt đầu quét thủ công, mang đến sự an tâm rằng thiết bị của họ vẫn không bị ảnh hưởng. VPN để duyệt web an toàn: Internet rộng lớn và vô giá cũng là một lĩnh vực có nhiều mối đe dọa rình rập. Với VPN của Lockwell, nhóm của bạn có thể đi qua các đường cao tốc kỹ thuật số một cách an toàn. Mỗi byte dữ liệu đều được mã hóa, đảm bảo bảo vệ khỏi các mạng không bảo mật, các cuộc tấn công trung gian và rình mò dữ liệu xâm nhập. Cho dù truy cập dữ liệu nhạy cảm của công ty hay chỉ duyệt web, VPN của chúng tôi đều đảm bảo khả năng tàng hình trước những con mắt tò mò. Giám sát web đen 24/7: Nền tảng của internet, web đen, là thị trường dành cho những thông tin xác thực bị xâm phạm. Chức năng giám sát suốt ngày đêm của Lockwell sẽ lùng sục lĩnh vực ẩn giấu này, đảm bảo rằng nếu dữ liệu của bạn được tìm thấy ở đây, bạn sẽ là người đầu tiên biết. Cảnh báo tức thì được gửi đi ngay khi phát hiện thấy vi phạm tiềm ẩn, cho phép thực hiện hành động khắc phục nhanh chóng. Trung tâm Bảo mật Tự động: Có lẽ viên ngọc quý nhất trong bộ sản phẩm của Lockwell, Trung tâm Bảo mật Tự động, là minh chứng cho cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ chủ động. Thực thể tự trị này liên tục giám sát thế giới mạng, xác định các mối đe dọa ngay cả trước khi chúng thành hiện thực. Nếu phát hiện thấy lỗ hổng bảo mật, có thể là mật khẩu yếu, sự hiện diện của phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mối đe dọa nào khác, cảnh báo tức thời sẽ được gửi qua email và thông báo trên màn hình. Điều này đảm bảo rằng nhóm của bạn luôn đi trước một bước so với các vi phạm tiềm ẩn. Tại sao chọn Lockwell? Tự động hóa theo mặc định: Các mối đe dọa mạng được xác định theo thời gian thực, với các cảnh báo phối hợp đảm bảo hành động kịp thời. Hiệu quả về thời gian và chi phí: Giám sát thường xuyên xác định phần mềm hoặc thiết bị không được sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí một cách hữu hình. Vận hành tự động: Trung tâm bảo mật tự động hoạt động độc lập, tích hợp liền mạch với tất cả các công cụ bảo mật, giảm thiểu nhu cầu giám sát. Không cần nhân viên CNTT: Tận hưởng sự sang trọng của khả năng bảo vệ hàng đầu mà không cần đội ngũ CNTT chuyên dụng hoặc đào tạo chuyên sâu. Lockwell không chỉ là an ninh mạng; đó là một lời hứa—một lời hứa về sự bảo vệ không khoan nhượng, sự tích hợp liền mạch và sự an tâm mà mọi doanh nghiệp đều xứng đáng có được. Khi nói đến việc bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng không ngừng nghỉ, Khóa lại. Lockwell.