Phần mềm AI sáng tạo - Ứng dụng phổ biến nhất - Rwanda

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me là một ứng dụng web giúp người dùng dễ dàng nâng cấp kỹ năng giao tiếp của mình. Nó cho phép người dùng tạo các tin nhắn chuyên nghiệp, thư xin việc và các công thức Excel phức tạp chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Dịch vụ này nhằm mục đích hợp lý hóa việc liên lạc và tiết kiệm thời gian của người dùng. Dịch vụ này hoạt động bằng cách yêu cầu người dùng nhập một số thông tin cơ bản về tin nhắn, chữ cái hoặc công thức họ cần tạo. Người dùng chọn âm báo, ngôn ngữ và độ dài cho tin nhắn. Đối với thư xin việc, người dùng cung cấp thông tin về vai trò và công ty. Đối với công thức Excel, người dùng mô tả những gì họ cần trong công thức để tính toán. Professionalize It To Me sau đó sử dụng AI tiên tiến để tạo ra giao tiếp chuyên nghiệp dựa trên thông tin đầu vào của người dùng. AI được thiết kế để tạo ra nội dung bằng ngôn ngữ tự nhiên, giống con người.