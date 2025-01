Phần mềm AI sáng tạo - Ứng dụng phổ biến nhất - Papua New Guinea

Colossyan

Tại Colossyan, tương lai của việc học tập được xây dựng nhờ video AI. Nền tảng video AI dễ sử dụng của Colossyan đang định hình lại bối cảnh sáng tạo nội dung L&D. Hãy gia nhập các công ty hàng đầu như Novartis, Continental, WSP và Paramount và nói lời tạm biệt với việc quay phim tốn kém, trì hoãn lịch trình và mức độ tương tác thấp. Colossyan cho phép bạn tạo video đào tạo bằng AI với chi phí thấp hơn so với cách sản xuất truyền thống, mang lại hiệu quả cao hơn so với tài liệu chỉ có văn bản. * Tạo video từ văn bản Tạo video hiệu quả từ văn bản, PDF, các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp hoặc sử dụng công cụ Nhắc sang video được hỗ trợ bởi AI. Khai thác sức mạnh của công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói tiên tiến của Colossyan, được bổ sung bằng các mẫu hấp dẫn, sẵn sàng sử dụng, công cụ bản địa hóa và trình chỉnh sửa video đơn giản và trực quan. * Chọn người thuyết trình AI hoàn hảo của bạn Colossyan cung cấp một thư viện phong phú và đa dạng gồm hơn 100 hình đại diện AI chất lượng tốt nhất, giúp việc cá nhân hóa video của bạn với những người thuyết trình siêu thực tế trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tận dụng tính năng Hội thoại độc đáo của Colossyan để thực hành học tập dựa trên tình huống với nhiều hình đại diện trong một cảnh hoặc tạo người trình bày AI của chính bạn bằng tiện ích bổ sung Hình đại diện AI tùy chỉnh của Colossyan. * Bản địa hóa trong bốn lần nhấp chuột Sản xuất video bằng hơn 70 ngôn ngữ và giọng nói, đồng thời dễ dàng dịch video Colossyan của bạn chỉ bằng bốn cú nhấp chuột bằng tính năng dịch tự động của chúng tôi. * Dùng thử Colossyan miễn phí Trải nghiệm sự khác biệt của Colossyan với bản dùng thử 14 ngày không rủi ro của chúng tôi. Khai phá tiềm năng của nhóm bạn bằng phương pháp học tập qua video do AI điều khiển.